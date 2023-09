Lingr o bleskovém přestupu: Ještě nemám ani byt, pomáhá mi Hancko

Když byl ještě ve Slavii, platil za jednoho z nejnepříjemnějších útočníků. Účelně presoval a dovedl soupeře frustrovat, navíc dával důležité góly. V derby se Lingr prosadil dvakrát.

Na Dávida Hancka ale hrál ještě v Karviné, před třemi lety se právě proti Spartě také trefil.

„Na rivalitu a řevnivost jsme vzpomínali hned,“ líčil Lingr. „V Česku jsme měli fakt dobré souboje, ale všechno v dobrém. Jakmile jsme mimo hřiště, vše je zapomenuto.“

Lingrův přestup do Nizozemska se upekl v podstatě během jednoho dne. „Ještě tam nemám zařízený ani byt, bylo to všechno opravdu rychlé, ale prvotní pocity jsou úžasné,“ povídal na tiskové konferenci před reprezentačním srazem.

Navíc jste hned při svém debutu asistoval. Prožíváte snový začátek?

Jsem za to moc rád, že se všechno takhle povedlo a přihrávka se ujala. Celý týden byl opravdu náročný a já se s tím vším musel hned sžít. Kluci v kabině mi ale pomáhají, a já tak byl připravený naskočit poměrně rychle. Doufal jsem, že dostanu šanci. A to se povedlo. Snad budou minuty přibývat.

Jaké je nizozemské prostředí?

Zažívám první zahraniční angažmá, což je vždycky úplně něco jiného. S Vaškem Černým jsem se hned bavil, že to není takové jako v Česku. Hlavně co se týče kabiny. Ale kluci jsou fajn, doufám, že se s tím brzy srovnám. Od začátku byl můj sen, abych si vyzkoušel zahraničí. Pro mě je to neskutečné.

Probíral jste s reprezentačním kolegou svůj přestup i předtím?

Ne, ne, na to opravdu nebyl čas. Celý transfer proběhl během jediného dne, ale určitě si do budoucna poradit nechám. Má veliké zkušenosti.

Ještě se zastavíme u reprezentace, ve čtvrtek vás čeká v kvalifikaci na Euro důležitý zápas s Albánií.

Víme, že je obrovsky klíčový, protože když vyhrajeme, budeme velmi blízko postupu. Taky jsme si vědomi toho, že Albánie má velmi kvalitní mužstvo i výsledky a nebude to pro nás nic snadného. Ale připravíme se na to, nastoupíme doma před vyprodaným stadionem a nebereme nic jiného než vítězství.

Václav Černý (vpravo) a Ondřej Lingr na tiskové konferenci před zářijovým reprezentačním srazem.

V létě se kolem vás motala spousta klubů, mluvilo se třeba o Panathinaikosu. Předčil velký zájem vaše očekávání?

Rozhodně ano. O Feyenoordu už jsem nějakou dobu věděl, protože mě sledovali už od doby, co jsme s nimi hráli Konferenční ligu. Letos jsme to ale vůbec neřešili a potom zničehonic přišla taková nabídka. Ani jsem si nepředstavoval, že by to takhle mohlo dopadnout.

Slavia vás totiž chtěla udržet, nabízela vám novou smlouvu. Řešil jste, že byste zůstal?

Ke konci už jsem pak začal uvažovat o tom, že bych ještě kariéru ve Slavii prodloužil. Ale všichni v klubu věděli, že bych si zahraničí rád vyzkoušel a nové angažmá mi moc přejí. Nebylo to ale také úplně jednoduché, protože posledních pár měsíců jsem byl intenzivně tlačený do nové smlouvy. Vydržel jsem a vyplatilo se.

Jak se k celé situaci staví pan Tvrdík, který o prodloužení vaší smlouvy výrazně stál?

I on pochopil, že se jedná o skvělou nabídku a popřál mi hodně štěstí. Myslím, že až se potkáme, tak prohodíme pár hezkých slov. Mé angažmá ve Slavii bylo totiž opravdu skvělé.

V neděli Slavia zvítězila nad Karvinou, vaším jiným bývalým klubem. Viděl jste zápas? A komu jste fandil?

Zrovna jsme s přítelkyní letěli do Prahy, ale utkání jsem viděl na telefonu na letišti. Fandil jsem samozřejmě Slavii, je dobře, že zvítězila takovým výsledkem.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský a jeden z jeho svěřenců Ondřej Lingr komunikují během utkání.

V Nizozemsku si teď zahrajete skupinu Ligy mistrů. Těšíte se?

Moc se těším. V kabině jsme všichni sledovali los a panovala spokojenost až na Lazio, se kterým se Feyenoord utkal nedávno. Máme zvučná jména a budeme chtít postoupit dál.

Ve skupině nemáte největší favority na zisk trofeje. Vedle Lazia ještě Atlético Madrid a Celtic Glasgow. Máte šanci postoupit?

Doma můžeme porazit každého, venku už to bude o něčem jiném. I tak jsou tyhle celky pořád evropská špička, takže to nebude jednoduché. A ty úplně nejlepší třeba potkáme ve vyřazovací fázi.

Jaké je v klubu zázemí? Co vás překvapilo?

Přišel jsem tam a měl jsem otevřenou pusu. Máme špičkové tréninkové centrum, jídelnu, kde snídáme. Všichni se mi po přestupu ihned věnovali. Jsem za to rád, protože takhle se moje výkonnost může ještě zvednout. Byl jsem opravdu překvapený, jaký je to rozdíl oproti Česku. Už jsem pochopil, o čem mluví kluci, kteří si zahraničí vyzkoušeli.

Co říkáte na nizozemštinu? Zvládnete se ji naučit?

Nikdy se ji asi nenaučím tak perfektně, jako Vašek Černý, co v Nizozemsku dlouho působil. Trenéři i hráči se ale baví anglicky, s čímž nemám problém.

Do klubu krátce po vás přišel také Luka Ivanušec, který proti Spartě vynikl v dresu Dinama Záhřeb. Jaký to bude ofenzivní parťák?

Nebude to přímá konkurence, protože hraje na trochu odlišném postu. Ale každý v týmu je kvalitní a všechny tahle skutečnost posouvá. S ním jsem se potkal už na hotelu a věřím, že bude pro tým přínosný.

Na jaký post s vámi vůbec Feyenoord počítá?

Asi na pozici pod útočníkem. Vědí, co ode mě můžou čekat, mají mě nasledovaného. Že presuju, dávám góly a jsem nebezpečný v šestnáctce. S tím mě kupovali a to stejné ode mě očekávají.