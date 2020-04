Sadílek o koronaviru v Nizozemsku i půlmilionové pomoci potřebným

„Bylo to po domluvě s vedením, které i chtělo, abych v Holandsku zůstal. Ale fotbal je teď u mě až na vedlejší koleji, rodina je pro mě přednější. Situace v Holandsku je přitom špatná, tak mi bylo jasné, že bez společných tréninků nebudeme jen dva týdny. Nechtěl jsem mít všechny blízké bůhvíjak dlouho tisíc kilometrů daleko a být s nimi v kontaktu jen pomocí zpráv a volání, tak jsem jel raději domů,“ popisuje mladý záložník v rozhovoru pro iDNES.cz.

Bylo na zbláznění být sám zavřený v bytě?

Asi bych to nějak zvládl, poradil bych si s tím, ale kdyby se třeba něco stalo a já bych zůstal v Holandsku, strašně bych si to vyčítal.

Jak jste fungoval v Holandsku?

Když jsem si potřeboval zaběhat, šel jsem normálně ven, není tam žádný zákaz vycházení. Ani rouška není povinná. Já jsem se ale držel opatření, která jsou nastolená v Česku. Pro běhání jsem si hledal místa, kde nikdo nebyl. A než jsem se dostal do lesa, měl jsem obličej zakrytý, totéž při rychlém nakoupení potravin, kde jsem jinak nikoho s rouškou neviděl, spíš ostatní se na mě dívali. V době mého odjezdu, před čtrnácti dny, to ještě nebylo pro Holanďany tak žhavé téma. Striktně řešit začali koronavir až zhruba před týdnem, kdy vláda uvedla přesná opatření pro lidi. Jinak jsem mezi lidi vůbec nechodil. Byl jsem doma, kde jsem cvičil a dělal různé věci pro zabavení. Nevím, jak to měli ostatní kluci, ale myslím, že dost podobně, protože klub chce, abychom šli taky příkladem fanouškům. PSV dost funguje jako komunita, co drží při sobě.

Jak proběhl celý váš přesun na Moravu?

Podobně jako u několika dalších kluků z Německa a Belgie to asi bylo o něco lehčí než u některých jiných hráčů, protože Česko není tak daleko, dá se to v klidu zvládnout i v autě, za deset hodin jste na Moravě. U těch hráčů, kteří musí cestovat letadlem, je poněkud větší riziko, setkáváte se s různými lidmi. V autě jedete sám, maximálně vás na hranicích zastaví kontrolující policisté.

Přes německo-české hranice vás pustili bez problémů?

Ano, jen se mě ptali na potvrzení o tom, že v Holandsku pracuju. To samozřejmě pro návrat českého občana do republiky nebylo potřeba, ale musel bych jej mít, pokud bych tam chtěl zase odcestovat. Není problém si jej nechat od klubu zaslat. Překvapilo mě, že mně ani lidem v několika autech přede mnou neměřili teplotu.

A jak jste fungoval při karanténě v Česku, do které jste musel na dva týdny jít kvůli příjezdu z Nizozemska?

Musím moc poděkovat bráchovi (fotbalista Slovácka Lukáš Sadílek), který mi uvolnil jeho byt v Hradišti. Je tady malá zahrada, na kterou jsem si tak mohl v klidu vyjít. Na běhání samozřejmě nestačila, ale Slovácko mi pomohlo sehnat rotoped, na kterém teď jezdím. Tak plním plán, který od klubu mám. Není to žádná změna.

Michal Sadílek, fotbalista PSV Eindhoven (vpravo), a Lukáš Sadílek, fotbalista Slovácka.

Je s vámi i vaše přítelkyně?

Ano. Původně měla letět za mnou do Eindhovenu, ale den předtím vyhlásila česká vláda první velká opatření proti koronaviru, tak zůstala v Česku. Když jsem já přijel z Holandska, dobrovolně se rozhodla jít do karantény se mnou. S ní se mi to samozřejmě zvládalo jednodušeji. Nákupy nám vždycky dali za dveře naši nebo její rodiče. V neděli už to je čtrnáct dní od mého příjezdu, takže mi karanténa končí a už se moc těším, až se zase budu moct proběhnout v lese.

V Eindhovenu máte byt těsně vedle nemocnice. Bylo to hodně trýznivé, když houkaly sanitky?

Leželi tam nakažení lidé. Houkalo to pořád, když byl aspoň chvíli klid, vydechl jsem si, ale pak to zase začalo. Nic příjemného. I teď si čtu každý den zprávy a nevyvíjí se to v Holandsku vůbec dobře.

I to vás přimělo k půlmilionové finanční pomoci?

Přijde mi to jako samozřejmost ode mě coby fotbalisty, který sedí doma, nemůže nic dělat a přitom bere peníze. Peníze jsou teď potřeba spíš tam, kde jde i o naše životy. Tak jsem vyzval na sociálních sítích lidi, aby mi poslali tipy, kam by bylo vhodné přispět.

Sešlo se vám hodně návrhů?

Zhruba patnáct bylo těch, které jsem opravdu zvažoval. Většinou mi k tomu lidé poslali i příběh, zdůvodnění, u každého jsem se zastavil a přemýšlel. Je teď špatná doba, tak je potřeba si co nejvíc pomáhat, abychom to všichni co nejlépe zvládli a bylo zase dobře. Vypsal jsem si na papír všechny možnosti, které mi přišly, a nakonec jsem se rozhodl pro město Uničov, kde žije část mojí rodiny, a v Uherském Hradišti, odkud pocházím, pro nemocnici. Rád bych samozřejmě pomohl všem, ale to není v mých silách.

Michal Sadílek (vlevo) z Eindhovenu v souboji s Thomasem Goigingerem z Lince.

Jdou peníze na něco konkrétního?

V Uničově mají peníze posloužit k rozjezdu města poté, co bylo v dlouhé karanténě. V Hradišti to zase má jít na plicní ventilátory pro pacienty, kteří jsou na tom vážně. Myslím, že to je taky hodně důležité.

Vyvolal váš čin reakci dalších fotbalistů?

To nevím. Ale jsem hodně v kontaktu s Matějem Chalušem, hráčem Liberce, a vím, že tamní hráči se pak složili a asi tři čtvrtě milionu poslali na nemocnice. Je pěkné, že se to teď rozjelo a kluby a vůbec lidi pomáhají.

Je dobročinnost mezi fotbalisty v Nizozemsku obvyklá?

Teď jsem ještě nečetl o ničem a ani jsem po tom nepátral. Každopádně v PSV občas pořádáme charitativní akce, kdy se třeba vyberou peníze za naše dresy, kopačky a podobně. Nedávno to bylo, tuším, dvacet tisíc euro. To je taky pěkná částka. Šlo to pak do nemocnic.

Vy sám jste i přes svůj nízký věk už pomohl potřebným vícekrát. Byl jste k tomu doma vedený?

Mám skvělou rodinu, která mi dala určitou výchovu, a pomáhat se musí. Po tom, jak se moje kariéra vyvinula, mám o to větší touhu lidem pomoct. Do toho jsem se potkal s dalšími lidmi, kteří to mají stejně, třeba s Markem Jurákem z fotbalového Slovácka. Pak se vymýšlejí jiné projekty daleko líp, než když to děláte nuceně. Když to vychází z člověka, je to pěkné.

Založili jste Výzvu borců, kdy se draží dresy hráčů. Jak to vzniklo?

Podporovali jsme zpočátku malého Matýska, který bojoval s rakovinou. On ten boj nakonec vyhrál, jsem neskutečně rád, že jsme tomu trošku mohli pomoct. Když jsem se s ním setkal, o to víc se mi potvrdilo, že důležité je mít obzvlášť v těžkém období kolem sebe lidi, kteří jsou naprosto pozitivní. Rodina kolem něj nevytvářela žádné negativní myšlenky. Samotný Matýsek je obrovský bojovník a právě tou bojovností to vyhrál. Takových lidí je víc. My doufáme, že jim obdobnými dražbami budeme pomáhat i nadále.

Kolik peněz už se vám Výzvou borců povedlo dát na dobrou věc?

To vám tak z hlavy neřeknu, ale odhaduju, že aspoň 150, 200 tisíc korun už to bude.

Niklas Sandberg z Haugesundu a český fotbalista Michal Sadílek (vlevo) z PSV Eindhoven.

Když se vrátíme zpět k fotbalu, tušíte, co vás čeká v dalších týdnech?

V Belgii už soutěž kolo před koncem základní části ukončili. Je to teď velké téma i v Holandsku, kde je zatím liga odložená do 1. června. Konkrétně čtyři velké týmy chtějí, aby se soutěž nedohrávala, nevidí v tom smysl, když se bude hrát bez diváků. Jak to dopadne, nevím a nechci ani jakkoliv spekulovat, pro nás teď každopádně platí předběžný plán, že 28. dubna začneme v klubu trénovat.

Je vám sice teprve dvacet let, ale neroste odložením na příští rok vaše šance na účast na mistrovství Evropy?

Uvidíme. Mě teď spíš mrzí, že se nám současnou situací zrušily i zápasy jednadvacítky, se kterou máme dobře rozjetou kvalifikaci na Euro, které má být taky příští rok. Nikdo neví, jak se všechno vyvine. Hlavně, aby se koronavir podařilo zvládnout a měli jsme všichni co nejdříve klid.