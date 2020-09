Já a medaile Za zásluhy? To si neumím představit, říká Sadílek

„Těšil jsem se jako malý kluk na Vánoce a dárky. Už se nemůžeme dočkat, až to vypukne,“ říkal odchovanec Slovácka v online rozhovoru s novináři.

Berete restart kvalifikace jako částečný návrat k normálu?

S kluky jsme v denním kontaktu, píšeme si, i s realizačním týmem. Hodně jsme se těšili. Červencový kemp jsem vynechal, protože se rozjížděla příprava v PSV. Doufám, že tenhle zápas využijeme, abychom se dostali do herní pohody a měli v nohách nějaké minuty před důležitým domácím zápasem proti Chorvatsku.

Trenér Karel Krejčí ho označil jako klíčový pro další vývoj skupiny, v níž jste po pěti kolech na čele. Souhlasíte?

Teď se soustředíme na San Marino, ale vnímáme to úplně stejně. Když se kvalifikace rozlosovala, tak každý bral Chorvatsko za největší hrozbu. Ubojovali jsme tam vítězství 2:1, kterého si nesmírně ceníme a budeme na něho chtít navázat v domácím zápase. Bohužel bez diváků, ale tak to je v dnešní době. I Skotsko a Řecko mají svoji kvalitu a ani Litva není outsiderem skupiny. Je zamotaná, každý může brát body každému.

Nebojíte se, že se kvalifikace nedokončí?

Když se nedohraje, těžko se dohrají další soutěže. Testy jsou riziko, loterie. Nikdy nevíte, co odhalí. Ještě když můžou být nakažení bezpříznakoví. Celé je to divné. V hlavě mám zápas, ale zároveň doufám, že tým je zdravý, že se nám to úplně vyhne a budeme řešit jen fotbal.

Co říkáte na nový model Eura - základní skupiny v půlce března a na přelomu května a června play off?

Byli bychom raději, kdyby se závěrečný turnaj konal v jednom termínu. Ale bereme to, jak to je. Chceme postoupit do březnového miniturnaje a až pak se budeme dívat dále.

Jak si zvykáte na nového trenéra PSV Rogera Schmidta?

Hodně toho změnil. Dojíždíme na akademii mezi osmou a devátou ranní a domů se vracíme kolem sedmé večer. Máme dvou, někdy třífázové tréninky denně. Osobně mi to nevadí, ale kluci z Nizozemí nebo Jižní Ameriky na to nejsou zvyklí a zpočátku to bylo docela náročné. Jak na tom jsme, ukáže soutěžní ročník.

Pod van Bommelem jste nastupoval v základní sestavě na levém kraji obrany. Schmidt vás vrátil do zálohy, ale v přípravě jste naskakoval jako náhradník. Jaká je teď vaše pozice?

Na post dvou středních záložníků je pět hráčů. Bude náročné se probojovat do základní sestavy, ale je to další výzva, kterou beru. Udělám maximum, abych měl zase co největší minutáž.

Váš sourozenec Lukáš se vypracoval mezi stálice sestavy Slovácka. Jste rád i za něho?

Vím, že teď odehrál dva dobré zápasy. Věřím, že Slovácku se bude dařit ještě více než v předchozí sezoně, skončí na pohárovém místě a třeba se v pohárech potkáme.

V době největší jarní krize jste věnoval půl milionu korun na boj proti koronaviru v České republice, za což vás poslanec parlamentu Petr Gazdík navrhl na medaili Za zásluhy. Umíte si představit, jak si jdete na Hrad pro metál?

Nedovedu. (smích) Kvůli tomu jsem to nedělal, ale potěšilo mě, když mi to pan Gazdík zavolal. Jsem rád, že peníze pomohly. Měl jsem zprávy z nemocnice v Uherském Hradišti a z města Uničova, že je využijí na smysluplné věci. Doufám, že to překonáme.