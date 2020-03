Fotbalista Sadílek věnoval na boj s koronavirem půl milionu korun

dnes 20:20

Fotbalista Michal Sadílek přispěje na boj s pandemií nového koronaviru půlmilionem korun. Český reprezentant do 21 let, který hájí barvy PSV Eindhoven, poskytne tuto částku nemocnici v Uherském Hradišti a městu Uničov, které patří do uzavřené oblasti v Olomouckém kraji.

Sadílek už minulý týden na sociální síti uvedl, že by rád přispěl v boji s nemocí COVID-19 a vyzval veřejnost, aby mu pomohla s výběrem, kam finanční prostředky zaslat.

„Sedím sám ‚doma' v Eindhovenu, 1000 kilometrů od svého skutečného domova. Zavedená opatření samozřejmě respektuji, ale člověka to bolí o to víc, že v těchto těžkých časech nemůže být s rodinou. Situace tady i v ČR je vážná a já už nemůžu jen nečinně přihlížet. Rád bych finančně podpořil jakoukoliv státní nebo soukromou instituci, sdružení nebo i jednotlivé doktory a sestřičky, kteří musí v těchto dnech pracovat na nás všechny, aby byl svět zase v pořádku," uvedl Sadílek.

Nakonec vybral uzavřené město Uničov a nemocnici z Uherského Hradiště, kde se narodil. „Věřím, že tyhle prostředky pomohou k tomu, aby se sehnalo potřebné vybavení pro lidi v první linii a k celkovému uzdravení nás všech,“ řekl dvacetiletý obránce či záložník.

