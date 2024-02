Obohatí fotbal modré karty? Pravidlová komise je chce otestovat, FIFA to odmítá

V zahraničních mládežnických kategoriích nebo v ragby už podobný princip funguje. Fotbalista si za nevybíravé chování na chvíli odpočine a po určité době se vrátí zpět do hry. Mezinárodní pravidlová komise (IFAB) by chtěla funkci dostat i k elitním dospělým kategoriím, a to v podobě testování nové modré karty.