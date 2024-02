Modré karty v praxi? Gólmana by musel někdo nahradit. Laviček by se netýkaly

Před týdnem přišla některá zahraniční média se zprávou, že se chystá návrh rozšířeného testování modrých karet ve fotbale. Ty by na deset minut hříšníka poslaly mimo hřiště. Kromě vlny negativních reakcí se postupně objevují také další informace o jejich používání v praxi. Co by se třeba stalo, kdyby byl na základě nového pravidla potrestán brankář? A co trenéři?