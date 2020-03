UEFA odkládá poháry, Francie ligu. V Německu nejspíš přeruší po víkendu

UEFA kvůli pandemii definitivně odkládá zbylé osmifinálové odvety. Jde o zápasy Juventus - Lyon, Manchester City - Real Madrid, Barcelona - Neapol a Bayern Mnichov - Chelsea.

„Ve světle posledního vývoje situace kolem COVID-19 v Evropě a v návaznosti na rozhodnutí ostatních organizací jsme se rozhodli pozastavit všechny naše soutěže,“ uvedla UEFA v prohlášení a dodala, že o potenciálních náhradních termínech teprve bude jednat.



Už ve čtvrtek večer rozhodla o osudu prvních dvou zmíněných utkání: Real nemůže do Anglie odletět, jelikož je v karanténě. Totéž platí kvůli nakaženému obránci Ruganimu i pro Juventus.

Neodehraje se ani osmifinálový program Evropské ligy, který bez diváků začal ve čtvrtek. Manchester United třeba v Linci zvítězil 5:0, zato úvodní duely Inter - Getafe a Sevilla - AS Řím se kvůli koronaviru nekonaly vůbec.

O dalším postupu bude UEFA jednat se všemi 55 zástupci členských asociací v úterý. Podle francouzského deníku L’Equipe je pravděpodobné odložení evropského šampionátu o rok.

Další velké evropské ligové soutěže následují ty ostatní. Francouzský svaz oznámil očekávaný verdikt v pátek před polednem, utkání první a druhé ligy odložil na neurčito.

„Vedení se jednohlasně shodlo, že do odvolání přerušíme první a druhou ligu. Jak uvedl francouzský prezident, všeobecný zájem teď musí být nadřazený úplně všemu. Musíme chránit slabé a zastavit šíření epidemie,“ uvedlo vedení Ligue 1 v prohlášení.



Naopak v Německu by se ještě o víkendu mělo 26. kolo hrát bez diváků, což někteří fotbalisté nechápou.

„Nezodpovědné, neopatrné! Tohle je šílenství, přestaňte blbnout a uvědomte si realitu. Jsou mnohem důležitější věci než sport,“ vzkázal šéfům tamního svazu Thiago Alcantara z Bayernu Mnichov.

„Naším cílem je dohrát ligu do léta. Jde nám hlavně o sportovní stránku, nicméně musíme brát v potaz i to, že kdybychom soutěž předčasně ukončili, mohlo by to pro některé kluby mít likvidační následky,“ píše se ve stanovisku vedení německého fotbalu. Valná hromada počítá s tím, že na pondělním zasedání soutěže přeruší do druhého dubna.

O podobné variantě aktuálně jednají i v Anglii, kolem poledne by měli rozhodnout o přerušení Premier League i nižších soutěží.

V Německu si nákaza novým typem koronaviru vyžádala zhruba 2 400 nakažených a pět mrtvých. Francie zaznamenala téměř 3 000 nakažených a 61 úmrtí.