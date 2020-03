Inter Milán je v karanténě. Hrál proti Juventusu, kde je pozitivní nález

Další 1 fotografie v galerii Ashley Young z Interu Milán (zády) bojuje o balon s Juanem Cuadradem v dresu Juventusu. | foto: AP

dnes 11:32

Inter Milán zrušil do odvolání tréninky a stejně jako Juventus půjde do karantény. Klub to oznámil poté, co byl obránce Daniele Rugani z Juventusu ve středu pozitivně testován na koronavirus. Oba týmy proti sobě nastoupily v neděli v italské lize. Rugani strávil celý zápas na lavičce.

Pětadvacetiletý stoper, který nemá příznaky nemoci, je prvním hráčem Serie A pozitivně testovaným na koronavirus, jímž se dosud nakazilo přes 12.000 Italů. Přes 800 jich zemřelo. Italská vláda vyhlásila v pondělí celostátní karanténu. „Každého, kdo se o mě bojí, chci ujistit, že jsem v pořádku. Tímto na všechny apeluji, aby dodržovali pravidla, protože si virus nevybírá. Udělejme to pro sebe, své milované a lidi kolem nás,“ napsal Rugani na twitteru. Kvůli karanténě je prakticky jisté, že Juventus příští úterý nenastoupí do domácího odvetného osmifinále Ligy mistrů proti Lyonu. Největší hvězda mužstva Cristiano Ronaldo je v současnosti na Madeiře u matky, jež se zotavuje z mrtvice. Inter měl ve čtvrtek hrát úvodní osmifinále Evropské ligy proti španělskému Getafe. Evropská fotbalová unie UEFA však utkání odložila stejně jako duel Sevilla - AS Řím. Jaký bude osud obou zápasů, zatím UEFA neuvedla.

Autoři: iDNES.cz , ČTK