Arteta má koronavirus, celý Arsenal je v izolaci. Co bude s Premier League?

Fotbal

Zvětšit fotografii Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta během odvety úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy proti Olympiakosu. | foto: AP

dnes 0:03

Trenér fotbalového Arsenalu Mikel Arteta byl pozitivně testován na koronavirus. Klub to oznámil ve čtvrtek večer jen pár desítek minut poté, co vedení anglické Premier League překvapivě potvrdilo pokračování soutěže i s fanoušky na stadionech. To nyní bude muset přehodnotit.

V pátek dopoledne by měly kluby na mimořádném zasedání rozhodnout, co bude se soutěží dál. Pravděpodobné je její pozastavení jako například v Itálii, vyloučen není ani úplný konec sezony. Arsenal, který měl v sobotu v anglické lize nastoupit proti Brightonu, okamžitě uzavřel tréninkové centrum v londýnském Colney i mládežnickou akademii v Hale End. Všichni hráči i většina zaměstnanců klubu jsou v karanténě. „Zdraví našich lidí a široké veřejnosti jsou naší prioritou. Všichni na Mikela myslíme, je zklamaný, ale cítí se dobře,“ ujistil Vinai Venkatesham, výkonný ředitel Arsenalu. Do karantény musí i Sampdoria, koronavirem se nakazil Janktův spoluhráč Arteta se mohl nakazit během utkání Evropské ligy proti Olympiakosu Pireus, jež se hrálo už na konci února. Šéf řeckého klubu Evangelos Marinakis, který se utkání zúčastnil, byl totiž později rovněž pozitivně testován. Ostatně právě kvůli tomu byl ve středu odložen duel Arsenalu proti Manchesteru City, o víkendu už se ale v Anglii mělo v soutěži znovu zvesela pokračovat. „Věřím, že budu opět rychle zpátky v práci,“ vzkázal Arteta prostřednictvím klubového webu. Do karantény nyní budou pravděpodobně muset i hráči West Hamu, posledního soupeře Arsenalu. Opatření by se mělo týkat i českého reprezentanta Tomáše Součka, který do utkání zasáhl. Arsenal hrál během posledních dvou týdnů také v Anglickém poháru proti třetiligovému Portsmouthu. Během čtvrtka také vyšlo najevo, že v izolaci jsou v Anglii i tři hráči Leicesteru, kteří mají příznaky nemoci. Oznámil to trenér Brendan Rodgers. Preventivně je v karanténě též obránce Manchesteru City Benjamin Mendy, jeden z jeho rodinných příslušníků byl kvůli podezření na koronavirus v nemocnici.

jic Jiří Čihák Autor: