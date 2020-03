Poslední mohykán. Bundesliga na prahu rozhodnutí. Hrát, či odložit?

Fotbal a koronavirus Situace v TOP 5 evropských ligách Anglie: Všechny profesionální fotbalové soutěže v zemi jsou přerušeny do 4. dubna. Německo: O víkendu by se ještě mělo hrát, byť bez diváků. Vedení německého fotbalu však počítá s tím, že během pondělního zasedání soutěže přeruší. Zatím do začátku dubna. Město Brémy zakázalo pondělní dohrávku Werder - Leverkusen. Francie: Zápasy první a druhé ligy byly odloženy na neurčito. Itálie: Celá země je v karanténě. Z nařízení vlády se nesmí do 3. dubna uskutečnit žádné sportovní akce – a to ani bez diváků. Španělsko: Zápasy následujících dvou kol první i druhé ligy byly odloženy. Fotbal se do konce března hrát nebude.