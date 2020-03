Co s načatým večerem... Fotbalové kluby řeší, jak žít ve stavu nouze

Fotbal

Zvětšit fotografii FOTBALISTA - STUDENT: Lukáš Provod, záložník fotbalové Slavie, se na soustředění v Portugalsku potí víc než u zkoušek na vysoké škole. | foto: Michal Býček, SK Slavia Praha

dnes 17:25

Zlínští fotbalisté už už nastupovali do autobusu, který by je odvezl k páteční ligové předehrávce přes celou republiku do Jablonce. Neodjeli, vedení ligy zápasy odložilo na neurčito. Co teď s hráči bude? Zavedou kluby zvláštní režim, nebo se bude trénovat podle plánu?

Úterý 17. března bude zásadním dnem pro fotbal v Evropě. Evropská fotbalová unie (UEFA) projedná se zástupci všech 55 členských států situaci ohledně hrozby koronaviru. Prostřednictvím videokonference se bude řešit zbývající část sezony v domácích i evropských soutěží a zároveň červnové mistrovství Evropy. Od úterý se bude odvíjet i program českých fotbalových profesionálů. Zatím Ligová fotbalová asociace (LFA) odložila utkání do odvolání nouzové stavu, který vyhlásila vláda. Omezení sportovních akcí nad 30 osob se však může dotknout i tréninkového procesu. „Je to pro nás čerstvá informace, zjišťujeme, jak dál postupovat,“ poznamenal Michal Býček, mluvčí mistrovské Slavie. Fotbal má proti halovým sportům výhodu, že venkovní sportoviště zůstávají otevřená. Pokud kluby dodrží nařízení vlády, mohou se normálně připravovat. Aby se vešly do kvóty 30, mohou například hráči po zranění či gólmani trénovat v jiný čas. „Jde o výjimečný stav, který bereme se vší vážností a musíme se podle něj zařídit. Hlavní je nyní ochrana zdraví,“ poznamenal plzeňský generální manažer Adolf Šádek. „Společně s trenérským štábem nyní řešíme další program týmu.“ Některá mužstva už v pátek netrénují, Sparta či jiné týmy daly hráčům volno až na víkend. Od pondělí se zase pokračuje v tréninku. Úterní jednání UEFA však může leccos změnit. „Situace se vyvíjí, nevím, co se stane v příštích dnech. Spíš se budeme normálně připravovat a až pokud by se třeba zrušil zbytek sezony, budeme řešit co dál,“ poznamenal Martin Svědík, trenér Slovácka. „Do konce týdne máme volno, od pondělí budeme pokračovat v tréninku. Dovolenou nenařizujeme. Konzultuji situaci s trenéry Sparty a Jablonce, nikdo se s tím nesetkal. Třicet dní se určitě hrát nebude, pak uvidíme, jestli se liga dohraje,“ přemítal teplický kouč Stanislav Hejkal. „Situaci vnímáme jako velmi závažnou. Jde v první řadě o zdraví a bezpečnost nás všech. V tuto chvíli budeme vyčkávat na další opatření českých státních orgánů i vedení ligy a podle toho budeme postupovat dál,“ podotkl zlínský sportovní ředitel Zdeněk Grygera.

