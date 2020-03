Liga neskončila, trénujeme, velí trenér fotbalistů Slovácka

„Situace se může vyvíjet, měnit, zatím je to jen odložené a nevím, co bude dál. Budeme se normálně připravovat, a až pokud by se třeba zrušil zbytek sezony, budeme řešit co dál,“ uvažuje Svědík. „Rozhodnutí nejsou jednoduchá. Je to velice smutná situace, kdy nejde myslet jen na sport, ale i na všechno kolem. Důležité je zdraví lidí, zdraví hráčů.“

Očekáváte, že se liga ještě rozběhne?

Je složité k tomu něco říkat, když teď asi nikdo nemůže předpovědět, co se bude dít dál. Ale myslím si, že se nezvládne dodržet plánovaný model. Pokud se něco bude dohrávat, bude třeba prostor na dokončení třiceti zápasů, tedy základní části. Nadstavbu jako reálnou nevidím. Všechno se ale samozřejmě může různě zamotat. Je třeba otázkou, co bude s mistrovstvím Evropy.

Chtěli jste hrát ligu i bez diváků, nebo se vám do toho moc nechtělo?

Diváci tomu dodávají atmosféru, hráči to cítí, je to jiná energie. Zvlášť my ve Slovácku to domácí prostředí vnímáme velice pozitivně, naši fanoušci jsou opravdu dobří a máme v nich podporu.

Pro ligový výkon je potřeba ligová atmosféra?

Je to tak. Když se hrají zápasy jako naše poslední domácí proti Slavii nebo Baníku, kdy přišlo opravdu hodně lidí, takovou atmosféru ničím nenahradíte. Bez lidí to je „přípravný zápas“. Samozřejmě situace byla taková, že pokud bychom zápasy museli sehrát bez diváků, bylo by potřeba je zvládnout. Ale už by liga byla něčím ovlivněná. Bylo by to pro regulérnost obdobné, jako když není videorozhodčí na každém zápase. My jsme třeba na podzim v Olomouci hráli s diváky a teď jsme měli v sobotu hrát doma bez nich.

Kdy budete mít první trénink?

Hned v pátek. Nejprve si kvůli nové situaci sedneme s vedením a s trenérským štábem. Pak to organizačně sdělíme klukům a podle toho se budeme řídit. Už nějakou dobu je nabádáme, aby i v soukromí nevyhledávali místa s vyšším množstvím lidí. Kdyby někdo přišel nakažený, znamenalo by to velký problém pro celé mužstvo, klub a naše rodiny.

Ve fotbale existuje letní a zimní příprava. Berete nadcházející období jako jarní přípravu?

Tak bych to nebral, to by pro psychiku hráčů nebylo dobré. Chci to udělat trošku jinak. Dostat do hráčů informaci, že teď po čtyřech zápasech zase budeme mít přípravu, by asi nebylo to pravé. Důležité je zachovat mikrocyklus i s herním vrcholem, byť bychom měli hrát modelový zápas mezi sebou.

I třeba proti vašemu třetiligovému béčku?

To ani ne, nechci do toho tahat moc lidí. Mistrovský zápas vám sice nic nenahradí, ale je potřeba mít herní vytížení. Sedneme proto trenérský štáb spolu s kondičním trenérem a vymyslíme, co by pro hráče bylo nejlepší. Rozhodně nejde o další předsezonní přípravu, že bychom začínali s tréninky od začátku. Je to nová situace, která tady ještě nebyla, a doufám, že už ani nebude. Je potřeba si s tím dobře poradit. A když už děláme taková opatření, aby to hlavně mělo správný účinek a brzy jsme se toho zbavili.

Pokud byste měl na situaci hledat nějaké pozitivum, předpokládám, že je to vidina volných víkendů s rodinou. Doma v Pardubicích vás čeká manželka a dvě malé děti.

To na jednu stranu samozřejmě pozitivní je, ale zároveň jsou teď dost omezené možnosti, co se dá podniknout. Takže bych raději dohrál sezonu a pak měl čas na rodinu, kdy bych dovolenou mohl využít se vším všudy. Za tuto cenu určitě ne.