Je možné, že se liga ani nedohraje, tuší olomoucký kouč Látal

Tím nemyslel jen zákeřný vir, ale přerušení soutěže. Odpoledne k němu skutečně došlo. Zatím na třicet dní. A pak? Dost možná konec sezony. Jak to potkalo hokej.

„Zápasy bych teď zrušil, ruší se všechno,“ povídal Látal, když ještě nevěděl o rozhodnutí přerušení soutěže. „Když se na to člověk dívá, je možné, že se liga nedohraje.“

Světová pandemie je tématem i v olomoucké kabině. „S klukama jsme se bavili, ať se vyhýbají nákupním centrům a místem, kde se shromažďují lidé,“ podotkl Látal. „Strach je. Psychika kluků na to reaguje.“

I když stoper Václav Jemelka se snaží zůstat pozitivní. „Člověk se tomu nevyhne, všichni se o tom baví, ale nejsem ten typ, že bych z toho měl strach. Beru to, jak to je, neomezuje mě to a dělám všechno jako předtím,“ tvrdí. „Trénujeme normálně, jako by se nic nedělo.“

Chtěl hrát i bez diváků. „Pauza by nikomu neprospěla,“ říkal.

Teď je to však realita. Sigma navečer ještě nerozhodla, jak bude vypadat tréninkový plán, zda hráči dostanou nějaké volno navíc.