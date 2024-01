Jugas jde na operaci. Sezonu jsem odpískal, říká obránce Krakova

„Nabídka přišla v dobrý moment. Kdybych neměl smlouvu, nevím, co bych dělal,“ přiznává Jugas, jehož čeká 8. ledna plastika vazů a minimálně půlroční rekonvalescence. „Tuhle sezonu jsme odpískali. Bylo možné i konzervativní řešení bez operace, ale kotník by nebyl stabilní a hrozilo riziko opakování.“

V Cracovii je to po utrženém prsním svalu druhé vážnější zranění. Lepí se vám smůla na paty?

V prvním okamžiku jsem si myslel, že mám zlomenou nohu. Kotník byl extrémně oteklý. Počítalo se, že mám zlomené obě kosti, což by paradoxně byla oproti vazům příznivější varianta, protože by se to léčilo lépe. Diagnózu jsem musel přijmout. Užil jsem si svátky a po operaci se pustím do práce. Bude to běh na dlouhou trať, ale to už jsem zažil. Poslední léta mě dohání zranění, která neovlivním. To mě mrzí.

O to více, že jste měl pevnou pozici v základní sestavě?

Vybudoval jsem si ji už v minulém ročníku. Trenér na mě sázel. Bohužel se týmu nedaří bodově. Mrzí mě, že mu nemůžu na jaře pomoct.

Nad hranou sestupu jste jen o tři body. Bojíte se pádu?

Tabulka je tak vyrovnaná, že dvě vítězství tě vystřelí na šesté místo, dvě porážky tě srazí na patnácté. Rozhodne se až ke konci ligy. Každopádně bychom neměli zaspat. Vyhráli jsme poslední podzimní zápas s Legií Varšava, takže jsme se na svátky dostali trošku do pohody. Vůbec bych to ale nepřeceňoval, je tam malý rozdíl a ten může být velmi rychle smazaný. Nechtěl bych být podepsaný pod sestupem.

Český fotbalista Jakub Jugas v dresu polské Cracovie.

V Česku jste vyměnil sedm klubů, v Cracovii vydržíte minimálně pět sezon. V Polsku jste našel ideální destinaci?

Když jsem přišel do Cracovie a podepsal na tři sezony, říkal jsem si, že bych chtěl pět let v zahraničí vydržet. Polsko nezní tak lákavě, ale pořád je to cizina. Je tam infrastruktura, fotbal na vysoké úrovni. Za televizní práva inkasují miliardy. Navíc je Krakov krásné město, v dojezdové vzdálenosti. Proto jsme se rozhodli zůstat. Pak se vrátím domů do Zlína, když bude o mě zájem.

Do Cracovie se v létě vrátil z Itálie stonásobný polský reprezentant Kamil Glik. Jak na vás zapůsobil?

Velká persona. Měl po zranění, nebyl dotrénovaný. Výkony nebyly podle jeho představ, ale v poslední době vypadá strašně dobře. Od něj se člověk může učit.

Ještě pořád máte v klubu babylon cizinců, jak jste kdysi prohlásil?

To bylo na začátku. Jedenáct národností. Teď se to trochu ustálilo na šesti sedmi. Jsou tu hráči, kteří v klubu působí dva tři roky. Problém je v akademii. Zrušili béčko a nemáme kde hráče ohrávat, pak nemají kvalitu hned naskočit do ligy. Takže to doplňujeme zahraničními hráči, kteří tu kvalitu mají. Musí si ale zvykat, zapadnout do systému. Když už mladí Poláci v týmu jsou, mají extrémní kvalitu.

Co polská liga, posouvá se?

Má vysoký level. Horší je to v pohárech. Teď se objevil v Evropské lize Rakow, ale nezadařilo se mu. Legie prošla do play off Konferenční ligy, ale nemají sílu, aby udělali body do koeficientu a měli v kvalifikacích lepší startovací pozici. České týmy jdou do pozdějších předkol a jeden dvojzápas zvládnou. Sparta, Slavia a Plzeň postoupily ze skupiny, koeficient letí nahoru.