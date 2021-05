Obránce Jugas definitivně opouští Slavii, bude hrát za Krakov

„Zahraničí pro mě byla priorita. Cracovia mi udělala konkrétní nabídku, která mi po všech stránkách vyhovuje,“ uvedl v tiskové zprávě Jugas.

„Navíc pokud vás chce trenér, je to vždycky nejvíc. Přesně z těch důvodu jsem se před lety rozhodl pro Slavii, protože o mě měl zájem trenér Šilhavý a pan Tvrdík. Potom došlo ke změně trenéra, ale to přináší fotbal. Slavii bych chtěl poděkovat za to, jak se celou dobu chovala. A i trenérovi Hoftychovi, jenž mě vedl nyní v Liberci a výborně se mi s ním spolupracovalo,“ uvedl obránce s reprezentační zkušeností a stříbrný medailista z ME do 19 let.

Rodák z Otrokovic přišel do Slavie v roce 2017 ze Zlína za více jak 20 milionů korun. V pražském týmu pak sice v následující sezoně vyhrál domácí pohár, ale v dalších hostoval postupně v Mladé Boleslavi, Jablonci a naposledy tento rok i v Liberci. Zde v této sezoně odehrál 23 zápasů.

„Měl jsem i nějaké další nabídky. Z Česka se ozvaly tři týmy a ještě další dva z ciziny. Rychlost jednání, kvalita tamní ligy a lokalita ale rozhodly pro Polsko,“ řekl Jugas.

Krakov patří k tradičním polským týmům a vloni vyhrál domácí pohár. V uplynulé ligové sezoně ale skončil na 14. místě, sedm bodů od sestupu.

„Obavy ale nemám. V letošní těžké covidové sezoně bylo klubu odečteno pět bodů za kauzu starou téměř 20 let, jinak by hrál klidný střed tabulky. V příští sezoně chce majitel mužstvo posílit a hrát v první polovině. A když to půjde, třeba se i dostat do první šestky. Snad se nám to společně povede, já pro klubový úspěch udělám všechno,“ slíbil Jugas a pochvaloval si stadion pro 15 tisíc diváků či nové tréninkové centrum, které klub vyšlo zhruba na 300 milionů korun. „Něco takového žádný klub v Česku nemá,“ podotkl český obránce.