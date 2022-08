Báječný život v Krakově. Jugas o nezvyklém zranění a povedeném začátku sezony

Třicetiletý obránce ví, že trefil jackpot. Angažmá v nejstarším polském klubu Cracovii Krakov, ve kterém kdysi chytal papež Jan Pavel II., si nemůže vynachválit.

„Život v Krakově je nádherný,“ vypráví Jugas v kavárně jednoho z mnoha přístupných dvorů pod starobylým sídlem polských králů. „Bydlíme v centru, máme tu památky i dětská hřiště. A k tomu parádní dostupnost do Česka. Je to jako z Prahy. Najedeme na dálnici a za chvíli jsme doma.“

Bývalý zlínský kapitán, který působil také v Brně, Příbrami, Slavii, Mladé Boleslavi, Liberci a Jablonci, je v Cracovii druhým rokem. A užívá si báječného startu do sezony. Klub, jenž loni skončil devátý, vyhrál první tři zápasy, což se mu povedlo poprvé od roku 1939!

„Nazval bych to snovým vstupem,“ pousmál se.

Vydařený rozjezd z léta 1939 byl rychle zapomenut. Začala druhá světová válka, ročník zůstal nedokončený. K jakému výsledku pomůže vydařený rozjezd z léta 2022, v němž je slyšet ozvěna ruské invaze na Ukrajinu, o tom je předčasné spekulovat.

„Nepřeceňoval bych to, jsou to jenom tři kola a zbývá dalších třicet. Fanoušci už se sice vidí s pohárem v rukách, ale my v kabině máme srovnané hlavy. Úvod je fajn, ale uvidíme po delším časovém úseku,“ upozornil Jugas. „Pokud jde o válku, ve městě je často slyšet ukrajinštinu. Poláci jsou hodně solidární, vnímají ji silněji než Češi.“

Že je dobré nepodléhat přehnanému nadšení, to ukázalo hned čtvrté kolo. Namísto prodloužení spanilé jízdy přišly v Mielci první inkasované góly, které znamenaly také premiérovou porážku.

„Polská liga je extrémně vyrovnaná. Každý může porazit každého,“ upozornil 30letý fotbalista.

Jugas do zápasového rytmu naskočil v létě po pětiměsíční nucené pauze. Vyřadilo ho pro fotbalistu nezvyklé zranění. V posilovně si natrhl prsní sval.

„Čekal jsem, že rekonvalescence bude kratší, ale byl jsem na operaci,“ popsal.

Tu absolvoval ve Vojenské nemocnici v Praze. Také první měsíc rehabilitace strávil v tuzemsku, do Polska se vrátil až poté.

„Klub mi vyšel ve všem vstříc,“ pochvaluje si. „Po návratu jsem se zapojil do přípravy u zdejších kondičních fyzioterapeutů, kteří mě dali dohromady. Jsem ve vynikajícím stavu.“

Člen základní sestavy

Vzhledem ke konci sezony na něj klub netlačil na rychlý návrat. V o to větší pohodě vyběhl Jugas do letošního ročníku. Všechna čtyři utkání odehrál v základní sestavě.

„Ani jsem nepočítal, že bych hrál od začátku, ale skrz přípravu se to tak vyvinulo, že jsem dostal šanci,“ pousmál se obránce, který v Polsku dosud neskóroval.

Přitom mu sedí systém, který praktikuje nejenom Cracovia, ale většina místních mužstev. Hraje se na tři obránce.

„Vyhovuje mi to do ofenzivy i defenzivy,“ podotkl.

Rozumí si také s trenérem Jackem Zielińskim. Přirovnává ho k Bohumilu Páníkovi, pod jehož vedením slavil se Zlínem vítězství v tuzemském poháru.

„Je vidět, že už něco prošel. Taktickou stránku má suprově zvládnutou,“ chválí. „K tomu má mladé asistenty, všechno do sebe zapadá. Jeho styl je pro Cracovii ideální.“

K Jugasově dobré herní pohodě přispívá i složení kádru. Vedle sebe má krajana Davida Jablonského a tři Slováky – Lukáše Hrošša, Michala Siplaka a Filipa Balaje.

„Se slovenskou partou často jezdíme po výletech,“ hlásí.

Česko-slovenská enkláva je součástí kosmopolitního mančaftu Cracovie. Pochopitelně převažují domácí, ale v kádru jsou hráči z Rumunska, Dánska, Finska, Ukrajiny, Bosny, Brazílie, Kosova, Gruzie, Chorvatska, a dokonce Japonska.

„Loni to bylo horší, cizinců bylo ještě víc,“ vzpomíná Jugas. „Teď se kabina vyčistila. Máme tam československo-polský střed doplněný kvalitními cizinci. V kabině není vůbec žádný problém.“

V ní zní angličtina a pochopitelně polština. Jugas už si na příbuzný slovanský jazyk zvykl.

„Není to v mém podání byznys polština, ale základní věci se domluvím,“ hlásí. „Rozumím všemu, v tom není problém. Jen trošku s mluvením.“

Méně běhání v přípravě

Na polskou ligu si zvykl bez problémů. Pouze se občas divil, že v přípravě se tolik neběhá jako v Česku.

„Kdyby Poláci viděli, co jsme naběhali třeba ve Slavii, tak by mi nevěřili, že jsme schopni to odběhat,“ podotkl s úsměvem.

Snad jediné, co mu nesedí, je dlouhé cestování za soupeři na sever Polska. Do Gdaňsku i Štětína je to přes 600 km.

„Loni jsme tam jeli dva dny předem,“ vzpomíná. „Proti Česku je to extrémní, ale patří to k fotbalu.“

Když přestupoval do Polska, měl tendenci soutěž trošku podceňovat. Ale okamžitě poznal, že se mýlil.

Jakub Jugas v dresu Slavie diriguje spoluhráče.

„Zápasy jsou extrémně těžké a nic není dané dopředu,“ poznamenal. „V Česku jsou nějaké tabulkové předpoklady, jak to může celkově dopadnout. Ale tady se může stát, že vyhrajeme titul, ale taky můžeme být poslední. Je náročné koncentrovat se na každý zápas.“

Pokud má popsat největší rozdíly mezi českou a polskou ligou, tak vedle větší vyrovnanosti zmíní hlavně rozdílné mediální pokrytí.

„Fotbal je tady v televizi 24 hodin denně,“ poznamenal.

Smlouvu v Cracovii má do léta 2024, rád by ji prodloužil, případně to zkusil jinde v Polsku.

„Po fotbalové i lidské stránce jsme tu naprosto spokojeni,“ hlásí.

A potom?

„Vrátím se do Zlína,“ říká rezolutně. „Už se nikam nestěhujeme, je to jediná volba.“