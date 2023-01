Doba hojností končí a Chelsea se hroutí. Vrací se do fotbalového průměru?

Ne. Prožívá jen chvilkovou nepohodu, během které prohrála šest z posledních devíti soutěžních zápasů. Jistě se vzpamatuje.

Snad ne. Nový americký vlastník Todd Boehly se brzy ozve, že se odehrává jen nešťastná shoda náhod. Kvůli tomu se Chelsea krčí na desátém místě tabulky Premier League a prakticky bez boje se nechala vykopnout z obou národních pohárů.

Spíš ano, protože Chelsea se musí uskromnit a vyklidit pozice, na které byli fanoušci zvyklí.

Nedělní tryzna ve třetím kole Anglického poháru může symbolizovat bod zlomu. Zlomu k horšímu.

Proti sobě stály dva vyhlášené týmy v modrých dresech. Ale pouze jeden měl zájem, aby vyhrál. Chelsea to nebyla, protože odvážný fotbal jen imitovala. Hned za první poločas schytala tři góly. Jen díky tomu, že Manchester City dohrával na půl plynu, nedostala ještě ostudnější nářez než 0:4.

„Můžeme se vymlouvat na zraněné, ale to nechceme. Můžeme hledat další důvody. Ale my teď prostě nejsme dost dobří. Klub trpí a příjemné to není,“ prohlásil trenér Graham Potter.

Fanoušci Chelsea už pár týdnů demonstrativně skandují jméno jeho předchůdce Thomase Tuchela. Za jeho éry se ještě hrálo nahoře, slavila se Liga mistrů, vítězství na mistrovství světa klubů, dvakrát Chelsea dosáhla na finále Anglického poháru.

A teď? Nic, tuplované nic. Jen spousta zraněných a ještě víc problémů, které způsobily alarmující statistiku.

„Je to frustrující,“ přiznal kouč Potter.

Londýnský klub by měl objektivně určit, čím vlastně trpí. Jestli ztrátou formy, nebo ztrátou rovnováhy.

Pokud chce letos aspoň kosmeticky napravit své výbuchy, musí uspět v Lize mistrů. Jenže Chelsea hned během únorového osmifinále potká Borussii Dortmund, což zrovna není soupeř, od jehož zad byste se mohli odrazit.

„Musíme pracovat na detailech,“ říká trenér Potter. Spíš by však Chelsea měla pracovat na své podstatě.

Když musel Roman Abramovič, coby příslušník ruských elit, během krvavé války na Ukrajině vycouvat ze struktur Chelsea, zavládla v londýnském klubu nejistota. A problém bobtná.

Chelsea hledá nový směr a zatím si neví rady. I proto loni v červnu rezignoval někdejší slavný brankář Petr Čech. Na papíře byl klubovým poradcem, nicméně ve skutečnosti vykonával zásadní funkci sportovního ředitele, který měl na starosti přestupovou i dlouhodobou herní strategii.

A jak vypadá Chelsea nyní?

Prostě všechno špatně.

Nejlepší kluboví střelci (Kai Havertz a Raheem Sterling) mají po čtyřech gólech. Někdejší superstar Aubameyang jen stínuje.

U kreativních záložníků zoufale chybí přidaná hodnota v podobě asistencí. Brankáři dělají chyby a je úplně jedno, jestli zrovna chytá Španěl Kepa či Senegalec Mendy.

Vlasatý obránce Cucurella, letní nákup z Brightonu za půldruhé miliardy korun, je spíš námětem pro ironické komiksy. Ještě větší balík stál mladý Francouz Fofana. V srpnu přišel z Leicesteru za bezmála dvě miliardy a zatím hrál jen dvakrát.

V neděli pak nastoupili tři hráči s ročníkem narození 2003, což jistě neznačí, že se do budoucna spoléhá na hvězdy.

Jakou má tedy Chelsea vizi? Kudy se vydat?

Zřejmě by si v klubu měli přiznat, že období hojnosti nadobro skončilo.

U Chelsea trvalo dvacet let.

Podepsal se pod něj boss Abramovič. K tomu trenéři Mourinho, Hiddink, Ancelotti, Conte nebo Tuchel. I hráčské legendy Lampard, Terry, Čech nebo Drogba teď nechtěně pozorují pozvolný pád.

Chelsea se nejspíš vrací zpátky do fotbalového podpalubí, odkud se nemohla půl století vyhrabat.