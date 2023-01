Kouč Chelsea po další prohře: Dostáváme ránu za ránou, Félixovo vyloučení chápu

„Všechno, co se může pokazit, se zkazí,“ lamentoval Potter v televizním rozhovoru.

Ve středu Chelsea získala na hostování z Atlética Madrid portugalského útočníka Joaa Félixe. Talentovaný třiadvacetiletý fotbalista ve čtvrtek nastoupil od první minuty, jenže svůj debut zkazil nešťastným vyloučením ve druhé půli.

Za stavu 1:1 skluzem zasáhl Kennyho Teteho, přesně jedenáct minut poté, co Félixův spoluhráč Kalidou Koulibaly srovnal. Chelsea tím přišla o výhodu, Fulham nakonec přesilovku využil a zvítězil 2:1.

„Byl to zákrok zepředu, nebyl v tom žádný špatný úmysl, ale rozumím tomu, proč dostal červenou. Je to pro nás další rána,“ řekl Potter.

Joao Félix z Chelsea fauluje protihráče způsobem, za který dostal červenou kartu v utkání proti Fulhamu.

„Félix byl opravdu dobrý, v utkání ukázal, co v něm je. Takže pro nás je to dvojnásobné zklamání,“ uvedl kouč desátého týmu tabulky Premier League.

O jeho debutu se mohlo psát úplně jinak. Už ve druhé minutě utekl po pravé straně a díky jeho akci se k zakončení dostal Kai Havertz, ale neproměnil.

Potter zároveň litoval druhého inkasovaného gólu, který vstřelil v 73. minutě Carlos Vinícius hlavou po zaváhání brankáře Kepy Arrizabalagy a defenzivy hostů.

„Nerad mluvím o jednotlivcích, když prohrajeme. Ale je pravda, že druhý gól byl z našeho pohledu frustrující,“ podotkl.

Chápe i velkou nespokojenost fanoušků Chelsea. „Není to snadné. Oni trpí, my trpíme. Soucítím s nimi a myslím, že je důležité, abychom drželi spolu a snažili se dostat z tohoto těžkého období,“ dodal. Po zranění záložníka Denise Zakarii má na marodce už 11 hráčů.

Situaci nepomáhá ani vyloučení Félixe, kvůli kterému má útočník distanc na tři zápasy. Vynechá duely s Crystal Palace, Liverpoolem i další s Fulhamem.

Portugalský útočník Joao Félix v dresu Chelsea v utkání proti Fulhamu.

Potterovi se stále nedaří nešťastnou sérii zlomit. Jeho angažmá přitom nezačalo vůbec špatně.

Když v září loňského roku Chelsea přebíral po Němci Tuchelovi, chtěl dát týmu nový impuls.

Nejprve mužstvo stabilizoval, začal remízou se Salcburkem a pak zažil šňůru pěti vítězství v řadě.

Jako zlomové se jeví říjnové utkání proti Potterově bývalému zaměstnavateli. Chelsea, posílená postupem ze základní skupiny Ligy mistrů, cestovala do Brightonu. A prožila poločas hrůzy.

Za 42 minut si zvládla dát dva vlastní góly a prohrávat 0:3. Nakonec z jižního pobřeží Anglie odjížděla s výpraskem 1:4. A od té doby padá.

Dvě výhry z deseti zápasů. Desáté místo v Premier League, konec v Anglickém i Ligovém poháru. Na pohárové příčky a pátý Tottenham momentálně ztrácí osm bodů.

Na programu má cesty do Liverpoolu i na West Ham. Do toho se v únoru rozjede play off Ligy mistrů - Chelsea v něm narazí na Dortmund.

Pravá těžká zkouška teprve přijde.