Král podepsal se Schalke. Velmi dobrá posila, znám ho dlouho, pochvaluje si kouč

Král podepsal se Schalke, které se po loňském sestupu vrátilo do první bundesligy, roční smlouvu.

Svůj kontrakt ve Spartaku Moskva do 30. června příštího roku přerušil, což mu umožnilo pravidlo Mezinárodní fotbalové federace FIFA vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu.

„Pro nás je to velmi dobrá posila. I přes svou výšku takřka sto devadesáti centimetrů je velmi obratný, hodně běhá a má slušnou maximální rychlost,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Rouven Schröder.

„Je to inteligentní fotbalista, velmi dobře zavírá prostory a předvídá akce soupeře. Ve svých čtyřiadvaceti je taky už velmi zkušeným hráčem.“

FC Schalke 04 @s04 Königsblauer Neuzugang: Mittelfeldspieler Alex Král wechselt zum #S04 und erhält einen Ein-Jahres-Vertrag



Willkommen auf Schalke, Alex! oblíbit odpovědět

„Alexe znám hodně dlouho, už od jeho působení v českých juniorských reprezentacích. Se svým osobitým stylem by měl řídit naši hru ze středu zálohy. I pod tlakem často najde dobrá herní řešení. Jsem rád, že ho tady máme,“ prohlásil trenér Frank Kramer.

Král hned dorazil za týmem a připravuje se s ním na soustředění v rakouském Mittersillu.

„Těším se na nové spoluhráče a na první tréninky na hřišti. Máme před sebou velkou výzvu v jedné z nejlepších ligových soutěží v Evropě,“ poznamenal český fotbalista.

V uplynulé sezoně hostoval v anglickém West Hamu, ale v Premier League odehrál jen jedinou minutu, jinak sezonu proseděl na lavičce.

Teď se přesouvá do Německa do velmi populárního německého klubu z Gelsenkirchenu.

Král už je v zahraničí tři roky. V létě 2019 přestoupil ze Slavie do Spartaku Moskva za 300 milionů korun. Po dvou letech se přesunul na hostování do Anglie.

West Ham však opci na přestup neaktivoval, trenér Moyes českého záložníka nasazoval jen sporadicky. Třikrát hrál v Evropské lize, jednou v Anglickém poháru, jednou v Ligovém poháru a Premier League okusil jen jako střídající hráč v poslední minutě proti Watfordu.

Do Ruska se Královi pochopitelně v současné době vracet nechtělo. Využil tak možnosti, kterou nabízí FIFA: zahraniční fotbalisté působící v ruských a ukrajinských klubech mohou přerušit své kontrakty až do 30. června 2023. Původně to po únorovém vpádu ruských vojsk na Ukrajinu umožnila jen do konce letošního června.