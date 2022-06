Německá přetahovaná o Krále: zájem mají Hertha, Lipsko i Leverkusen

O situaci kolem Krále informoval server německé televizní stanice Sky Sport.

Zaujal mimochodem i staronového účastníka bundesligy Schalke, který si ho však z finančních důvodů údajně nemůže dovolit.

A tak se o Krále zřejmě „poperou“ zmíněné tři celky.

V Hertě, jež podle Sky už poslala oficiální nabídku, by se sešel s bývalým kapitánem české reprezentace Vladimírem Daridou.

Oporou Leverkusenu je útočník Patrik Schick a novou posilou Bayeru se nedávno stal Adam Hložek ze Sparty.

Trenérem Lipska je Domenico Tedesco, který Krále zná ze společného působení ve Spartaku Moskva, jemuž čtyřiadvacetiletý středopolař stále patří. Proti přesunu momentálně hovoří fakt, že klub podporovaný výrobcem energetických nápojů Red Bull potřebuje nejprve prodat hráče z jeho pozice.

Král se ve West Hamu, kde hostoval, na rozdíl od dalších reprezentantů Tomáše Součka a Vladimíra Coufala neprosadil. Odehrál jen šest utkání, v anglické lize nastoupil na jedinou minutu.

Naposledy za United hrál 5. února ve čtvrtém kole FA Cupu proti týmu Kidderminster Harriers ze šesté nejvyšší soutěže a trenér David Moyes ho tehdy po nepovedeném výkonu celého týmu střídal už po prvním poločase.

Do nominace na březnovou baráž o mistrovství světa se kvůli tomu nevešel, to na červnové zápasy Ligy národů jej trenér Jaroslav Šilhavý - byť dodatečně - povolal, což se mnohým nepozdávalo.

„Přiznávám, že jsme očekávali tuhle kritiku, ale stojíme si za tím,“ reagoval Šilhavý. „Alexovo vytížení nebylo podle představ, ani jeho, ani našich. Ale typologicky nám vyšel Alex nejlíp pro to, k čemu ho potřebujeme. Byl s námi od začátku, patřil do sestavy a ví, jak chceme hrát. Trénuje dennodenně s nejlepšími v nejlepší soutěži.“

Král pak dokonce jako střídající zasáhl do zápasů v Portugalsku a Španělsku. V Málaze nečekaně brzy zaskočil za zraněného Michala Sadílka a nepropadl.

I tak se případný přesun do bundesligy, do prestižní soutěže, do klubů, které - vyjma Herty, jež skončila šestnáctá a musela hájit příslušnost mezi elitou v baráži -, hrají o čelo tabulky a těší se na Ligu mistrů, jeví jako majstrštyk.