Král a jeho první měsíc v Anglii: Vyšší level, na tempo si ještě musím zvykat

Po necelém měsíci je zpátky v Česku.

S národním týmem ho čekají dva zápasy světové kvalifikace: doma s Walesem a na neutrální půdě v Kazani proti Bělorusku. Ale v pondělí s novináři probíral zejména svůj ostrovní start.

I když po nedělní porážce s nováčkem z Brentfordu jste se zřejmě se spoluhráči Součkem a Coufalem nevraceli do Prahy v nejlepší náladě.

Byl to nešťastný zápas, gól na jedna dva jsme dostali v nastaveném čase, ale takový je fotbal. Předtím jsme zase o výhře v Leedsu rozhodli v poslední minutě my. V neděli jsme přitom ve druhé půli nehráli špatně, ale nestačilo to. Celkově však byly výsledky i výkony v posledním měsíci pozitivní.

Jak moc vám vstup do nového angažmá ulehčili právě oba čeští parťáci?

Je to příjemné, když přijdete do nového týmu a máte tam kluky, kteří mluví stejným jazykem. Navíc oba dobře znám ze Slavie. Ve Spartaku pro mě bylo všechno nové včetně řeči, v tomhle směru je to teď v Londýně jednodušší.

Na hřišti jste se však objevil zatím pouze jednou, byť z toho byl pohárový postup přes Manchester United. Víte, proč jste od té doby do hry nezasáhl?

Ne, o tom jsem se s trenérem nebavil, ale po utkání byly ohlasy víceméně pozitivní. Jak já, tak i trenér vnímáme, že si musím na styl hry i tempo ještě zvykat. Ve Spartaku jsme většinou nastupovali se třemi obránci, tady hrajeme na čtyři, spoustu věcí je pro mě nových, ale věřím, že postupně budu sbírat další minuty. Jsem na to připravený.

Je něco, co vám dělá vyloženě problémy?

To si nemyslím. Spíš je to opravdu o zvyku. Tréninky jsou intenzivnější, více se posiluje, i když samozřejmě kontrolovaně. Musím se adaptovat. Posunul jsem se na další level a musím o to intenzivněji pracovat.

Mimochodem, co vás zatím na fotbalové Anglii okouzlilo nejvíc?

Jednoznačně fanoušci, ti mi dělají velkou radost. Od začátku vnímám, jak nás od začátku v každém utkání obrovsky ženou, atmosféra na všech stadionech je skvělá. A pak samozřejmě můj debut...

... na Old Trafford před bezmála sedmdesáti tisíci lidmi.

Nebylo to jednoduché, ale bylo to úžasné. Postoupili jsme, pokračujeme v poháru. Celkově musím říct, že to, jak v Anglii lidé vnímají fotbal, je skvělé.