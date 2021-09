Vím, do čeho jdu. Anglie byla můj sen a West Ham je top klub, těší se Král

Teď už má jasno.



Po srazu s národním týmem nezamíří do Moskvy, kde poslední dva roky působil v místním Spartaku, ale vydá se do Londýna.

„Je super, že se v jednom týmu znovu potkám i s Tomášem Součkem a Vláďou Coufalem. Určitě mi v adaptaci pomůžou,“ těší se třiadvacetiletý záložník.

Transfer na poslední chvíli se povedl.

Asi před pěti dny jsem se dozvěděl, že se jedná, a pak už to postupovalo hrozně rychle. Ale takové jsou všechny moje přestupy: ať už do Teplic, zpátky do Slavie nebo potom do Spartaku Moskva. Vždycky se to upeklo v posledním týdnu.

Co pro vás přestup do Anglie znamená?

Vždycky jsem si přál do Premier League přestoupit a West Ham je aktuálně jedním z top klubů soutěže. Jsem strašně rád, že se to povedlo, že to vyšlo, i když je to samozřejmě zároveň hodně zavazující. Ale těším se!

Mbappé zůstává, Sima i Zima v nových týmech. Král jde do West Hamu Poslední den přestupového období jsme sledovali online.

Už víte, jakou roli budete v týmu mít?

V kontaktu s lidmi z klubu byl hlavně můj agent, s kterým však máme stejnou vizi. Svou roli znám a předpokládám, že se ještě během reprezentačního srazu, nebo až do Londýna přiletím pobavím i s trenérem. Vím, do čeho jdu.

Vyzvídal jste od Součka s Coufalem, jak to v klubu chodí?

Zajímalo mě to ještě dřív, než jsem se o přestupu vůbec dozvěděl. Ve Spartaku jsem se ptal i Victora Mosese, který hrál v Chelsea nebo v Liverpoolu, jak to v anglických klubech funguje. Vždycky mě to zajímalo.

Jak vlastně budete na dva roky ve Spartaku vzpomínat?

Jen v dobrém, skvělý kolektiv, i lidi ve vedení nebo trenér Domenico Tedesco byli výborní. Povedlo se nám několik krásných zápasů, fanoušci parádní, skvělou atmosféru jsem zažil i ve městě... Vážně: vzpomínat budu jen v dobrém.

A teď budete mít v zápasech národního týmu výraznější motivaci, abyste se předvedl i před fanoušky West Hamu, že?

Samozřejmě, na druhou stranu: každý zápas za reprezentaci je motivace a nás teď čeká důležitá fáze kvalifikace, kterou potřebujeme zvládnout. Všichni ode mě teď budou očekávat spoustu věcí, ale já musím dál zůstat soustředěný a co se děje okolo, zahodit. Je to trochu tlak, ale proto fotbal hrajeme, ne?