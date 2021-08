Končí evropské přestupy: Brighton pošle Simu hostovat, co Mbappé a Real?

Končí přestupové léto jako žádné jiné. Messi, Ronaldo, Sancho, Lukaku, Grealish...

Navzdory pandemii, která ekonomicky zasáhla fotbalový svět, se evropské kluby na trhu rozjely.

ONLINE: Poslední den fotbalových přestupů Konec transferového období ve velkých evropských soutěžích sledujeme minutu po minutě.

Nejvýraznější tváře do týmu přivábilo Paris St. Germain, vedle Messiho, který už stačil pobláznit Francii, pod Eiffelovkou skončili Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum či brankář mistrů Evropy Gianluigi Donnarumma.



Manchester United je zase u vytržení ze senzačního návratu Cristiana Ronalda, který opustil Juventus.

A to ještě není konec.

„Pořád se ještě snažíme, pořád jsme na přestupovém trhu aktivní,“ potvrdil Thomas Tuchel, trenér Chelsea, která už přitom získala z Interu Romela Lukaka a snaží se dotáhnout i příchod dvaadvacetiletého francouzského reprezentanta Julese Koundého ze Sevilly.



České kluby mohou nakupovat až do 8. září, nicméně Slavia by měla během úterka potvrdit odchody Abdallaha Simy do anglického Brightonu a Davida Zimy do italského Turína. Kluby jsou dohodnuté.

Mimochodem, Sima by měl podle britských médií zamířit z Brightonu obratem na hostování, patrně do druhé anglické ligy, kde si bude zvykat na ostrovní fotbal.