Šilhavý ke Královi: Očekávali jsme kritiku, ale stojíme si za tím

Král, který na neúspěšném hostování ve West Hamu odehrál jen pár minut, doplnil původní nominaci v pondělí.

Trenér jej upřednostnil před jinými středopolaři ze seznamu náhradníků: do národního týmu se po životní sezoně nevešli Lukáš Sadílek či Marek Havlík ze Slovácka, vítěze poháru. Pozvánky se nedočkali ani Jan Sýkora nebo Pavel Bucha, plzeňští mistři ligy.

„Alexovo vytížení nebylo podle představ, ani jeho, ani našich,“ zopakoval Šilhavý s tím, že nad zmíněnou čtveřicí se svými kolegy také uvažovali.

„Zvažovali jsme to, brali jsme v potaz tyto hráče. Ale typologicky nám z toho vyšel Alex nejlíp pro to, k čemu ho potřebujeme. Byl s námi od začátku, patřil do sestavy a ví, jak chceme hrát. Trénuje dennodenně s nejlepšími v nejlepší soutěži,“ dodal kouč, než se debata stočila zpátky ke Švýcarsku.

Vzbuzuje ve vás Švýcarsko respekt? Nechtěl byste být v pozici trenéra Murata Yakina? Má k dispozici obrovskou paletu hráčů a dostal jedinou omluvenku.

Já jsem hrdý na to, že jsem trenérem české repre. Nad omluvenkami jsme taky dumali, Španělé i Portugalci mají taky absencí minimum. U nás je to naopak. Jsme v nesmírně silné skupině, byl úspěch se sem dostat a uděláme vše, abychom se tu udrželi.

Jak moc vaše taktické záměry ovlivňuje marodka? Chybí několik opor.

Příjemné to není. Zvlášť, když hrajeme takovouhle Ligu mistrů, malé Euro. Je škoda, že naši nejlepší nejsou k dispozici. Ale ti, co tu jsou, si můžou říct o místo v nominacích příštích.

Česko - Švýcarsko ve čtvrtek od 20:45 ONLINE

Zvažujete, že byste opět vyrukoval se třemi stopery jako v baráži se Švédskem?

V tomhle složení jsme nesehráli špatné zápasy, takže je to možnost, s jakou můžeme nastoupit. I vzhledem k soupeřům... Považuju to za defenzivnější systém, což se proti soupeřům, jimž čelíme, může hodit. Trénovali jsme to.

Máte představu o sestavě? Můžou Švýcaři očekávat překvapení?

Byli bychom rádi, kdybychom Švýcary překvapili. (úsměv) Ale to nemusí být jenom nějakým hráčem, ale hlavně naším týmovým výkonem. Sestavu v hlavě máme a pokud se nic nezmění, vyběhneme ve čtvrtek večer podle plánu.

První zápas může hodně napovědět o ambicích týmu i rozložení sil ve skupině. Bude proto klíčový?

Určitě bude strašně důležitý pro setrvání v elitní skupině. Nechci podceňovat Švýcarsko, má velmi silný tým a individuality, nevynechalo mistrovství světa od roku 2006, ale Španělé a Portugalci, co přijdou potom, jsou taky hodně nároční. Z tohohle pohledu je pro nás utkání hodně důležité.

Čekají vás čtyři utkání během jedenácti dnů. Vzhledem k vámi zmíněné důležitosti: vyběhne ve čtvrtek nejsilnější sestava a pak už ji budete mixovat?

Budeme chtít pokaždé postavit silnou sestavu. Neplánujeme, že jeden zápas odehraje jedna a druhý druhá. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale samozřejmě takto přemýšlíme. Snažili jsme se postavit jedenáctku, jak nejlépe to šlo, abychom uspěli.