Fotbalista Král jedná se Schalke, u bundesligového nováčka by měl hostovat

V uplynulé sezoně hostoval v anglickém West Hamu, ale v Premier League odehrál jen jedinou minutu, jinak sezonu proseděl na lavičce.

Teď se přesouvá do Německa na velmi populární adresu. Klub z Gelsenkirchenu po loňském sestupu v závěru jara zabral a vybojoval si přímý postup mezi elitu zpátky.

„Je pravda, že chceme podepsat Alexe Krále,“ potvrdilo Schalke na svém twitterovém účtu. „Původně jsme to chtěli mít jako překvapení... Každopádně ještě zbývá dořešit formální náležitosti, takže v tuhle chvíli nelze prozradit víc.“

FC Schalke 04 @s04 Es ist richtig, dass wir die Verpflichtung von Alex Král beabsichtigen. Eigentlich war es als Überraschung für die Blau-Weiße Nacht gedacht, aber… ‍♂️ Es stehen noch einige formelle Themen aus, deswegen können wir Euch an dieser Stelle nicht mehr sagen. #S04 oblíbit odpovědět

Přestože nebyl takřka vůbec herně vytížený, v červnu ho dodatečně nominoval reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý na zápasy Ligy národů.

A když mu dal hodinou šanci v Málaze proti domácímu Španělsku (0:2), Král rozhodně nezklamal. „Vím, že jeho nominace byla kritizovaná, ale pořád v něm vidíme dobrého fotbalistu. Zřejmě teď přestoupí, začne znovu pravidelně hrát. V Anglii poctivě trénoval a zkušenosti, které nasbíral, prokázal,“ hodnotil jeho výkon kouč Šilhavý.

V Schalke bude mít Král mnohem menší konkurenci, než s kterou zápasil ve West Hamu.

Také lze očekávat, že Schalke bude bojovat spíš v dolní polovině tabulky, kdežto West Ham hrál celou sezonu kolem čtvrté příčky.

„V plánu je, že Schalke ho získá na hostování bez opce na přestup,“ píše renomovaný německý magazín Kicker. „Během středy by mohl absolvovat lékařské testy a odcestovat na tréninkový kemp do Mittersillu.“

Král už je v zahraničí tři roky. V létě 2019 přestoupil ze Slavie do Spartaku Moskva za 300 milionů korun. Po dvou letech se přesunul na hostování do Anglie.

West Ham však opci na přestup neaktivoval, trenér Moyes českého záložníka nasazoval jen sporadicky. Třikrát hrál v Evropské lize, jednou v Anglickém poháru, jednou v Ligovém poháru a Premier League okusil jen jako střídající hráč v poslední minutě proti Watfordu.

Do Ruska se Královi pochopitelně v současné době vracet nechtělo. Využil tak možnosti, kterou nabízí FIFA: zahraniční fotbalisté působící v ruských a ukrajinských klubech mohou přerušit své kontrakty až do 30. června 2023. Původně to po únorovém vpádu ruských vojsk na Ukrajinu umožnila jen do konce letošního června.