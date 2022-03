Krejčí, Lingr, Jurečka? Příprava ve Walesu: povinnost i šance pro nováčky

Vyberte v tradiční anketě základní jedenáctku národního týmu pro duel v Cardiffu.

„Přesto, že převládá zklamání z předešlého utkání ve Švédsku, chceme ve Walesu určitě předvést co nejlepší výkon a vyhrát,“ řekl záložník Michal Sadílek.

ANKETA: Kdo by měl nastoupit ve Walesu? Vyberte jedenáct hráčů pro přípravný zápas v Cardiffu

Národní tým na ostrovy zamíří po nedělním dopoledním tréninku v Praze. Třiadvacetičlenné mužstvo po vyřazení z baráže o mistrovství světa ve Stockholmu zůstává pohromadě.

Je však pravděpodobné, že sestava, která vyběhne proti Walesu, bude úplně jiná než ve Švédsku.

Wales - Česko v úterý od 20:45 ONLINE

Se Staňkem či Hečou? Se Zeleným nebo Petráškem? Mladým Krejčím, Lingrem, Peškem, Jurečkou?

„Udělám všechno pro to, abych se v reprezentaci udržel,“ slíbil poslední jmenovaný. „V hloubi duše jsem pozvánku měl celou sezonu, ale nechtěl jsem se tím příliš rozptylovat a snažil jsem se maximálně koncentrovat na fotbal,“ pokračoval Jurečka.

Teď je i díky absencím jiných útočníků v kádru a coby jeden z nejlepších kanonýrů české ligy rozhodně má právo pomýšlet na premiérový start.

„Výsledek tvrdé dřiny, motivace do další fáze kariéry,“ popisuje, co by pro něj minuty v národním dresu znamenaly. Dočká se? O místo na hrotu se pere s Kuchtou a Hložkem, kteří nastoupili ve Švédsku od začátku, a Pekhartem, jenž do barážového duelu zasáhl v průběhu druhého poločasu.

Češi se s Walesem utkají bez jednoho dne přesně po roce. Tehdy v Cardiffu v kvalifikaci o mistrovství světa podlehli 0:1 a v domácím utkání se stejným soupeřem na podzim remizovali 2:2. Tohle bude ale úplně jiný zápas.

Už jen proto, že do něj oba týmy vstoupí ve zcela odlišném rozpoložení.

Wales totiž na rozdíl od Česka v závěru týdne zvládl úvodní utkání baráže o světový šampionát, doma porazil Rakousko a o účast v Kataru se utká s vítězem utkání Skotsko - Ukrajina, které bylo kvůli ruské válce prozatím odloženo.

Češi o naději na postup přišli a v úterý musí hrát hlavně proto, aby splnili povinnost vůči UEFA, která jednotlivým reprezentacím nařizuje odehrání zápasu během volného termínu. Řešilo se to už v souvislosti s podzimním utkáním proti Kuvajtu...

Toho kouč Jaroslav Šilhavý využil i k tomu, aby se tým před závěrem kvalifikace a následnou baráží sehrál, ale co teď, když je trenérovo pokračování u národního mužstva krajně nejisté?

Vsadí na opory, nebo spíš na nová či neokoukaná jména, kterých má v současné nominaci i vzhledem ke zdravotním potížím ostatních požehnaně?

A vrátí se k tradičnějšímu rozestavení, nebo zůstane stejně jako ve Švédsku u systému se třemi stopery?

Poprvé do základní sestavy míří například mladý Krejčí ze Sparty nebo slávista Lingr, který má zkraje jara v klubu výbornou formu. Druhý start v reprezentaci vyhlíží jablonecký obránce Zelený, potřetí může nastoupit urostlý stoper Petrášek z polské Čenstochové.

V Cardiffu se hraje v úterý od 20:45.