Budoucnost? Je mi proti srsti to teď řešit. Kluky za výkon chválím, řekl Šilhavý

O čem kouč hovořil bezprostředně po prohrané baráži ve Švédsku (0:1)?

O náladě

„Je to hrozně čerstvé, v kabině mají všichni hlavy dole. Věděli jsme, že Švédové mají skvělé mužstvo a teď nás mrzí, že jsme to aspoň do penalt nedotáhli. Navzdory všem problémům, které jsme měli s nominací, musím kluky za výkon pochválit.“

O originální sestavě na tři obránce

„Jednoznačně to splnilo účel. Už kvůli ztrátám, které nás potkaly, jsme o tom dlouho přemýšleli. Na takový krok musíte být sehraní, jenže my jsme na to měli jediný trénink. Přesto jsme do toho rizika šli. Už předem jsme o tom mluvili s kluky, kteří to akceptovali. Třetím stoperem jsme ucpali střed pole. Myslím, že to kluci zvládli skvěle.“

O neuznaném gólu

„Přiznám se, že detaily neznám. Nejdřív to vypadalo, že to ani faul nebyl. Gól, branka, mělo to platit. Ale kluci to viděli jinak než rozhodčí. Pak přišel Kuba Brabec, že tam šel rukou dopředu a fauloval. Rozhodčí to pískal okamžitě, asi správně posouzené.“

O absencích

„Kdyby s námi přiletěl Patrik Schick a dostal do šance, kterou měl těsně před koncem Milan Havel, tak bychom asi postoupili my. Je to řečené trochu ironicky. Milan samozřejmě taky chtěl dát gól, ale prostě nemá tak kvalitní koncovku jako Patrik.“

O relativně pozdních střídáních

„Nejprve hráli na krajích ofenzivní hráči Masopust a Jankto, ale oba dostali křeče, takže jejich střídání byla vlastně vynucená. Rozhodli jsme se kraje vyztužit, přišli Matějů a Havel, ale naše organizace se rozpadla, neudrželi jsme vpředu balon, spíš se bojovalo, pracovalo, chyběla taková kvalita, jakou měli v ofenzivě Švédové.“

O své budoucnosti

„Já nerozhodnu, co bude. Ani to teď nechci řešit, je mi to proti srsti. Smlouvu mám do posledního července a jsem připravený na cokoli. Nejdřív si to všechno musíme vyhodnotit v týmu, pak budeme sedět s vedením.“