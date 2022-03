Su rád, že jsem tu. A rivalita se slávisty do reprezentace nepatří, říká Krejčí

„Už tenkrát bylo mým snem, abych jednou na trávník v národním dresu kráčel i v opačné roli,“ pověděl Krejčí, když se ta chvíle přiblížila.

Už ve čtvrtek reprezentace nastoupí v baráži o fotbalové mistrovství světa a dvaadvacetiletý sparťanský obránce či záložník může být u toho.

Nebýt podzimního tříměsíčního zranění, patrně by pozvánku od Jaroslava Šilhavého obdržel dřív.

„Nakonec to byl pan Rosický, kdo mi o tom řekl a jako první mi gratuloval. Su moc rád, že jsem tady a že ze Sparty tady nejsem jediný. Vážím si toho a moc se těším,“ poví.

Krejčí je jedním ze čtyř nováčků v týmu. Poprvé pozval trenér Jaroslav Šilhavý také slávistu Lingra, Jurečku ze Slovácka a Heču, brankářského náhradníka ze Sparty.

„Budeme hrát o mistrovství světa, pro nás všechny to znamená obrovskou motivaci,“ přiblížil Krejčí. Tvrďák, který v zápase nejde daleko pro nevybíravý zákrok nebo ostrá slova. Jen si vzpomeňte na obě jarní derby na Slavii, při nichž emoce z obou táborů jen prýštily.

„Ale do reprezentace tohle nepatří. Od slávistů jsem si tady nic nevyslechl a myslím, že ani nic takového neproběhne. Všichni rozdělujeme klubovou rivalitu a tady musíme fungovat jako jeden mančaft.“

Krejčí patří k nejvýraznějším postavám současné Sparty.

„Dlouhodobě má dobrou výkonnost a v jednadvacítce patřil k velkým tahounům a lídrům,“ chválil ho reprezentační trenér. Dá mu v baráži šanci?

Švédsko - Česko ve čtvrtek od 20.45 hodin ONLINE

Do středu zálohy má vedle kapitána Součka, tvořivého Baráka či pracanta Sadílka ještě Holeše, který ale kvůli stoperské nouzi může zaskočit i o řadu níž. Stáhnout se však může také Krejčí, který roli obránce úspěšně plnil na loňském mistrovství Evropy do 21 let.

„Ale zatím vůbec netuším, jestli je tato varianta reálná i tady v áčku. Dozvím se to až z tréninku, každopádně připravený budu na všechno,“ slíbil.

Češi hrají úvodní zápas baráže o šampionát v Kataru ve čtvrtek ve Švédsku. Pokud zvítězí, o účast na turnaji se v přímém duelu utkají příští týden v úterý v Polsku.

V případě porážky narazí ve stejný den v přípravném utkání na Wales, či Rakousko.