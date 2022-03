Zůstane Šilhavý? Vaclík by neměnil. Šéf Fousek: Rozhodneme se v dubnu

Budoucnost hlavního trenéra je po těsné porážce tématem číslo jedna.

Hráči - například Vaclík - by rádi, aby u národního týmu pokračoval. „Na Euru jsme postoupili mezi nejlepších osm. A sehráli jsme dobrý zápas tady proti Švédsku, které bylo papírovým favoritem,“ říká reprezentační jednička. „Takže bych do toho nesahal.“

Petr Fousek, předseda Fotbalové asociace ČR.

„Tak jako jsme si vyhodnocovali skupinu v kvalifikaci, tak si po baráži v klidu sedneme na začátku dubna a řekneme si, co dál,“ řekl předseda FAČR Petr Fousek pro Českou televizi.

Jeho vztah s trenérem reprezentace je komplikovaný od chvíle, kdy řekl, že třetí místo v kvalifikační skupině pro něj není dostačující. Šilhavý zase reagoval, že necítí důvěru.

Jaké rozuzlení společné dubnové řeči by si Fousek představoval, naznačit nechtěl. „Moje přání hlavně je, abychom se připravili na Ligu národů a kvalifikaci na mistrovství Evropy,“ připomněl další program českých fotbalistů.

Boj o mistrovství světa 2022 v Kataru porážkou od Švédů skončil. Postaral se o to deset minut před koncem druhého prodloužení po narážečce s Isakem střídající Robin Quaison.

„Udělali to skvěle. Jeden to natáhl z prostředka a vyhodil to do strany, pak sklepnutí z jedničky... Všechno ve velké rychlosti. Já si na střelu sáhl, ale nezvládl jsem to zastavit,“ popsal Vaclík rozhodující moment v televizním rozhovoru, když se vrátil z kabiny. „Je tam ticho. Všichni jsme zklamaní. Bylo to hrozně blízko,“ hlesl.

I díky Vaclíkově skvělému zásahu se vůbec prodlužovalo. Nebezpečnou hlavičku Svanberga po rohovém kopu udržel v náručí. „My jsme také měli velkou šanci v devadesáté minutě, ale bohužel jsme ji nedali. Myslím si, že můžeme odejít s hlavou vztyčenou. Švédové byli o gól šťastnější, využili domácího publika... Těžký,“ povzdechl.

Češi se prali statečně, proti Švédsku nebyli horším týmem. A překvapili i rozestavením se třemi stopery, které vzešlo i z personální nouze na pozici obránců. V útoku zase chyběl Patrik Schick, který nestačil doléčit zraněné lýtko.

„Nakupilo se nám toho hrozně. Vypadlo nám spoustu hráčů. Ale myslím, že jsme se s tím poprali statečně. Od začátku srazu jsem neslyšel nikoho, že by si stěžoval. Bohužel finále baráže bude bez nás,“ dodal.

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý.

„Chtěl bych vyzdvihnout, jak se realizační tým vypořádal s absencí hráčů. A jak nachystal tým po mentální stránce, protože tak důležitý zápas jako je baráž, je i o hlavě,“ pochválil Fousek.

Reprezentaci už čeká jen úterní přátelák s Walesem, pak se začíná nanovo. V červnu už startuje Liga národů, ve které Češi postoupili mezi elitu. Měřit síly budou se Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem. S kým se utkají v kvalifikaci o Euro 2024 se dozví až v záříjovém losu.

Šilhavému končí smlouva v červenci, ale je jasné, že by se o jeho budoucnosti u národního týmu mělo rozhodnout dříve.