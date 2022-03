Je prostě škoda, že bude mistrovství světa bez nás, lituje Sadílek

Druhý den po vyřazení od Švédů (0:1 po prodloužení) ze semifinále play off o světový šampionát je z něj stále cítit zklamání, což přiznává.

„Pořád to v nás je. Myslím, že bychom si zasloužili hrát ještě v Polsku a poprat se o to. Myslím, že i Švédsko bylo překvapené, jak moc jsme jej potrápili a jak těžké to bylo. Nemáme se za co stydět, ale je prostě škoda, že mistrovství světa bude bez nás,“ líčí Sadílek.

Místo Polska vyrazí fotbalisté do Walesu na povinné úterní přípravné utkání. Čtvrteční nezdar budou muset zkusit co nejlépe vytěsnit.

„V pátek nám trenéři říkali, že už budeme muset opět přepnout na zápasový mód. Soustředit se na to, abychom v Cardiffu předvedli co nejlepší výkon a vyhráli tam,“ vypráví dvaadvacetiletý středopolař.

Jak se dva dny po zápase ve Švédsku cítíte?

Druhý den je to vždy nejhorší, člověk cítí šrámy. Navíc když se prohraje, je regenerace o to složitější...

Je obtížné neúspěch vstřebávat?

Je to to smutné, jsme zklamaní, jak to nakonec dopadlo.

Reprezentace tak pod koučem Šilhavým vyzkoušela poprvé systém na tři stopery. Nebylo ve hře, že byste hrál levého halfbeka vy? Na podobném postu jste nastupoval v klubu.

S trenérem jsme před nominací byli v kontaktu a ptal se mě i na tohle. A to jsem ještě nevěděl, že budeme hrát na tři vzadu. Ale já od listopadu hraju jen ve středu zálohy, cítím se tam nejlépe, takže nebyla moc diskuse o tom, že bych hrál halfbeka.

Jak se vám v tom rozestavení hrálo?

Na to, že jsme měli jen dva dny přípravy, jsme odehráli kvalitní utkání. Je vidět, že v týmu jsou inteligentní hráči, kteří dokážou přepnout. Ukázali jsme si, že to hrát můžeme a že v tom máme variantu, do které můžeme někdy přejít.

Proti Švédsku jste zahrával většinu standardních situací. Pilujete je nějak výjimečně?

Standardky kopu i v klubu. Vlastně kde hraju, tam je obvykle zahrávám. A nijak zvlášť je netrénuju. Když máme den nebo dva dny před zápasem trénink, tak si je vyzkouším, ale jinak až v zápase.

Je příjemné, že jste se v reprezentaci teď potkal s dalšími mladými hráči? Hložek, Krejčí, Lingr s vámi kopali v mládežnických výběrech.

A měli jsme úspěchy, hráli jsme na každém Euru, co jsme mohli. Je samozřejmě hezké tu být i s kluky, které šest sedm let znám. Je to příjemné a mám radost, že je tu také vidím.

michalsadilek32 And how was your Wednesday? oblíbit sdílet odpovědět uložit

Hrajete v reprezentaci, s Twente na špičce nizozemské ligy. Probíhá kariéra podle vašich představ?

V devatenácti jsem hrál pravidelně základ v PSV Eindhoven a představoval jsem si, že v tom budu pokračovat... Minulý rok jsem hostoval v Liberci, což byl určitý krok zpět, ale na druhou stranu mi ohromně pomohl. Hrál jsem, nastupoval v pohárech a nakonec mi to pomohlo k Euru. Občas se v kariéře objeví problém či událost, která mě donutí udělat krok zpátky, ale cíl je pořád stejný: hrát pravidelně za klub, v kterém jsem, a být s ním úspěšný.

Twente se daří nad očekávání, jste ve hře o třetí příčku.

Jsem tam moc spokojený. Twente je nádherný klub s úžasnou historií, je čtvrtý nejúspěšnější klub v Nizozemsku. V klubu panuje spokojenost, ještě před pár lety hrál druhou ligu, skoro zbankrotoval, teď mají lidi radost a my rovněž. Chtěli jsme hrát play off o poháry, což odpovídalo umístění do osmého, nyní kvůli finále poháru Ajax - PSV devátého místa. Čtvrté místo, na kterém jsme, zaručuje přímý postup do pohárů, což kdyby vyšlo, bylo by to nad očekávání. Uděláme maximum, aby se to povedlo.

Jak se daří spoluhráči Václavu Černému, který se v listopadu vrátil po dlouhém zranění?

Než se zranil, byl pro tým hodně důležitý. Fanoušci si ho hodně oblíbili a přejí si, aby už nastupoval v základu a předváděl to, co před zraněním. Jen mu nyní trochu škodí, že se nám výsledkově daří a kouč nemá tolik důvod zasahovat do sestavy.

O jeho cestě zpátky na trávník dokonce vznikl v zemi dokument.

Dělala ho stanice ESPN, což je velká značka. Ohlas byl obrovský. Venca popsal, čím vším si procházel, jak náročná je cesta zpátky, navíc opakovaná. Je to hodně inspirativní příběh. I kvůli tomu má Venca nejen můj obrovský respekt.

Co myslíte, jak dopadne v konferenční lize čtvrtfinále Feyenoord - Slavia?

Tomáš Holeš a Lukáš Masopust už se mě ptali, jak to s Feyenoordem vypadá. Když se hraje v Rotterdamu, je to těžké, fanoušci dokážou hráče vyburcovat k nejlepšímu. Slavia si to ostatně zkusila na podzim, prohrála, doma s ním remizovala gólem v poslední minutě. Je to nepříjemný, důrazný, agresivní tým, který disponuje i fotbalovou kvalitou. Komplexní.

A co souboj o nizozemský titul? Vedoucí Ajax má na PSV, kterému patříte, náskok jen dvoubodový.

Doufám, že se PSV podaří Ajax přeskočit. Na druhou stranu budu doufat, že to PSV s Twente trochu znepříjemníme. (úsměv) Máme je příští kolo doma a už se na zápas hodně těším. Věříme si na něj, máme formu a věřím, že s fanoušky v zádech dokážeme PSV potrápit. Bude vyprodáno, to bude super.

Závěrem otázka k českému poháru. Stihl jste semifinále Hradce se Slováckem, v jehož dresu hraje bratr Lukáš?

Měli jsme v pět trénink, takže jsem ze zápasu stihl polovinu druhé půle. Viděl jsem zrovna bráchův neuznaný gól. Slovácko si, co jsem viděl a slyšel, postup zasloužilo. Je hezké sledovat, jak se mu daří a že se z něj stává v Česku tým, který může každou sezonu atakovat pohárové příčky.

Jak vidíte jeho šance ve finále proti Spartě?

Bude záležet na tom, jestli tým bude zdravý. Sparta je větší klub, měla by mít kvalitnější širší kádr. Když budou všichni ve Slovácku zdraví a dobře připravení, tak může to být pěkné utkání. Slovácko může Spartu potrápit a uspět.