Rozum, nebo prášek. Pelta měl roztržku s kandidátem do vedení fotbalu

Roztržka během valné hromady fotbalové asociace: „Děláte tady z toho Cirkus Humberto. To je fraška. Nechceme poslouchat lži,“ křičel do mikrofonu i do pléna kandidát do výkonného výboru za české kraje a okresy Martin Mulač.