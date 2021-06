Poražený Poborský: Hodnotí se mi to blbě, ale každému se můžu podívat do očí

Pro Karla Poborského hlasovalo 91 z přítomných delegátů, Petr Fousek jich dostal 106.

„Hodnotí se mi to blbě, byl jsem vychovávaný tak, abych vítězil, ale teď jsem prohrál,“ prohlásil Poborský. „Celkově to ale pro mě byla obrovská výzva a zkušenost, na okresech i v krajích jsem potkal spoustu dobrých lidí, načerpal jsem informace, poznal jiný pohled na fotbal. Celou kampaň jsem nikomu nic nesliboval, nikomu nic nedlužím a můžu se každému podívat do očí. Život jde dál.“

Měl na volbu předsedy vliv průběh valné hromady, během kterého se současný strahovský sekretariát a pracovníci jednotlivých oddělení dostali připomínkami delegátů ohledně hospodaření pod tlak? Vzhledem k tomu, že pracujete na asociaci jako ředitel mládeže, k nim máte blízko.

To se musíte zeptat v sále. Já to nedokážu říct. Nevím.

Udělal byste zpětně něco jinak?

Asi ne, ze svého pohledu jsem udělal maximum toho, co šlo. Musím opět zopakovat, že to byla obrovská zkušenost, objel jsem všechny kraje a okresy, byl jsem na Ligové fotbalové asociaci, potkával jsem se s lidmi, představoval jsem svůj program. Bavili jsme se o problémech českého fotbalu, obohatilo mě to. Že to nakonec nevyšlo, je věc druhá.

Překvapilo vás to?

Kdybych nechtěl vyhrát, do volby bych nešel, každá porážka, i tato, je pro mě špatná, ale nedá se nic dělat.

Možná by se ta otázka dala otočit: Čekal jste, že vyhrajete?

Od začátku až do konce jsem nebyl schopen si na ta fakta sáhnout, ani v krajích na návštěvách jsem nechtěl po delegátech odpověď, jestli mě budou volit. Nechával jsem to na nich, ať si zvolí vedení, o kterém jsou přesvědčeni. Byla to pro mě neznámá, spekulace, odhady. I sem jsem odjížděl s tím, že chci vyhrát, ale věděl jsem, že to může dopadnout i jinak.

Mohlo vám uškodit, že jste na rozdíl od protikandidátů nezveřejnil síť podporovatelů?

Ani to nedokážu říct. Myslím si, že ne, ale je to věc do pléna.

Jaké máte nyní plány?

Zítra půjdu opět do práce, jako každý den v normálním režimu, momentálně mám smlouvu na FAČR, u akademií, u mládežnických reprezentací a pokud se nic směrem od vedení nezmění, chtěl bych se tomu věnovat dál. Ale je pravda, že poslední období pro mě bylo nesmírně fyzicky i psychicky náročné, těším se, že se o víkendu vyspím a konečně tohle všechno pustím z hlavy.

Byl to váš poslední pokus dostat se do nejvyšších pater fotbalové politiky?

Těžko se mi na to odpovídá. Určitě se mi teď nezhroutil svět, dal jsem do toho všechno, co ve mně bylo. Nemám svůj život naplánovaný dopředu, uvidíme, co přijde.