Šmicer a volební neúspěch? Zklamání. Díky Fouskovi ale fotbal dostal šanci, věří

Byla to jeho první valná hromada. „Ještě jsem na žádné nebyl a je to dost náročný a dlouhý proces,“ zjistil. „Věřím však, že tentokrát byl pro fotbal úspěšný.“

Delegáti si v Nymburce zvolili do čela Petra Fouska, zkušeného diplomata, kterému právě Šmicer ve volbě na předsedu asociace ustoupil. „Nechci rozdělovat voliče, kteří touží po změně,“ prohlásil před dvěma týdny a sám se pustil do nakonec neúspěšného boje o místopředsednický post.

„V říjnu nebo v listopadu jsem se vydal na cestu pomoci českému fotbalu,“ řekl Šmicer. „Měl jsem nějakou vizi a myšlenky a na tenhle den jsem se těšil, protože se mělo ukázat, jestli ta snaha k něčemu vedla.“

A vedla?

Fotbal dostal šanci, aby se vydal směrem, kde bych ho viděl mnohem radši než tam, kde momentálně je. S volbou jsem spokojený, vyhrál Petr Fousek, kterého jsem podpořil, a jsem rád, že vyšli i lidé do výkonného výboru, kde nyní Petr bude mít většinu.

Vy jste však ve snaze stát se místopředsedou za Čechy neuspěl. Delegáti dali přednost Janu Richterovi, poslanci a mimo jiné i volebnímu manažerovi hnutí ANO.

To je pro mě bohužel zklamání. Dost jsem se v posledních šesti měsících angažoval, mluvil jsem se spoustou lidí. Ano, ustoupil jsem na pozici místopředsedy, ale dál už jsem ustupovat nechtěl. Mohl jsem usilovat o pozici řadového člena výkonného výboru, ale vybral jsem si těžší cestu.

Tušíte, proč vás delegáti nezvolili?

Možná se tím ukázalo, že fotbal přece jen ještě není připraven na úplně jednoduchou cestu k očistě, bude to hodně dlouhé a trnité. Věděli jsme, že česká komora je nakloněná spíš Karlu Poborskému a že z toho pohledu jdu tak trochu proti zdi, zároveň jsem si však myslel, že voliči vědí, co jméno Vláďa Šmicer pro český fotbal, pro veřejnost, partnery a celé fotbalové prostředí znamená. Jo, myslel jsem si, že mě zvolí.

Ale nestalo se.

Třeba znají delegáti jméno Richter víc než moje. Asi vědí, že do fotbalu přinese větší možnosti a příležitosti než Vláďa Šmicer. To rozhodnutí musím respektovat.

Petr Fousek, nový předseda, však avizoval, že vás chce do vedení fotbalu zapojit. Víte, v jaké pozici?

Když Petr viděl, že jsem zklamaný z toho, že jsem nebyl zvolen, hned za mnou přišel a řekl mi, že se mnou počítá do týmu. Teď si na chvilku odpočinu, bylo toho opravdu hodně, ale pak si určitě sedneme a promluvíme si o tom. Nic konkrétního jsme zatím neprobírali, já jsem skutečně všechno dělal pouze proto, abych fotbalu pomohl. Nechci, aby Petr vůči mně cítil nějaký dluh, když mi kandidatura nevyšla.

Jak podle vás výsledek voleb ovlivnily bouřlivé diskuse mezi delegáty po zveřejnění zprávy o hospodaření asociace a po prezentaci zprávy revizní a kontrolní komise?

Chtěl bych poděkovat panu Šimkovi, předsedovi revizní komise, že takovou zprávu vůbec přednesl. Ukázal odvahu, kterou v českém fotbale potřebujeme. Potřebujeme, aby se lidé nebáli komunikovat a mluvit. A aby ti, kteří se proviní, byli potrestaní. Neřekl bych však, že by to volby nějak zásadně ovlivnilo, myslím, že oba tábory hlasovaly dost odpovědně. Kdo mě ale překvapil, byl pan Drobný.

Martin Drobný se stal předsedou Řídící komise za Čechy, i když figuruje v kauze Dezinfekce jako ten, který připravoval pochybné podklady.

Čtyři delegáti ho kvůli tomu vyzývali, aby se vzdal kandidatury, ale on se ani nezmohl na to, aby vstal a pokusil se nařčení jakkoli vyvrátit. Úplně to přešel! Takové chování v našem fotbale vidět nechci. Ale aspoň něco je na tom, že jsem nebyl zvolen, dobrého: dál si můžu zachovat svou nezávislost, o podobných věcech mám šanci otevřeně mluvit. A to mě strašně baví.