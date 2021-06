Čistit, hledat, šetřit a zaměstnat Šmicera. Úkoly pro nového šéfa fotbalu

Jen co se po třetí ráno dostal do postele, už musel přemýšlet, co si po snídani zabalí na cestu do Itálie. Hektické dny fotbalového diplomata Petra Fouska pokračují. Ve čtvrtek vyhrál velké volby nad Karlem Poborským, v pátek večer už z čestné lóže stadionu v Boloni sledoval, jak kope národní tým v důležitém přípravném utkání před mistrovstvím Evropy.