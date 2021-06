Vítězný Fousek: Budeme pracovat tak, abychom se před společností nemuseli stydět

Fotbal je širokou českou veřejností vnímán ne zcela vřele.

Fousek ve svém programu vykreslil změny, které mají v očích národa nejpopulárnějšímu českému sportu přinést především důvěryhodnost.

„Děkuji všem, kteří mě volili, podporovali a kteří mě loni během mé řecké mise ke konci loňského roku přesvědčovali, abych se do českého fotbalu vrátil,“ prohlásil Fousek.

První muž českého fotbalu. Jak vám to zní?

Nesmírně si toho vážím. Je to pro mě obrovská čest i výzva. Také obrovská zodpovědnost a je to obrovské penzum práce, které přede mnou leží.

Jste překvapen, jak volby dopadly. Nebo jste byl o svém vítězství přesvědčený?

Všichni jsme věděli, že situace je vyrovnaná, že to bude těsné, že to nebude dvě stě k nule, že je tady nějaké rozložení sil. Dívám se dopředu. Jasně jsem řekl, že chci být předsedou všech. I těch, kteří nevolili mě, ale Karla.

Abyste svůj program mohl plnit, potřebujete k tomu většinu ve výkonném výboru. Budete ji mít?

Věřím, že delegáti budou státotvorní a navolí takový výkonný výbor, abych změny mohl realizovat.

Měl na volbu předsedy vliv průběh valné hromady, během kterého se současný strahovský sekretariát a pracovníci jednotlivých oddělení dostali připomínkami delegátů především ohledně hospodaření pod tlak? Váš protikandidát Karel Poborský má totiž k sekretariátu a úředníkům přece jen blíž, protože na asociaci pracuje jako ředitel mládeže.

Myslím si, že některé skutečnosti, které byly prezentovány, byly hnutí známé, některé ne. Domnívám se, že důvodů je asi víc.

Co přesně myslíte?

Mně ten průběh valné hromady pomohl v tom, že každý viděl, jak obrovská mašinérie asociace je. Jak velká to je firma, s jakými rozpočty hospodaří. A že já mám na to vzdělání a zkušenosti. UEFA mi svěřovala čím dál tím víc náročné úkoly, tím mě vybavila zkušenostmi, abych se o pozici předsedy mohl ucházet.