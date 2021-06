Kvůli Berbrovi opustil fotbal. Vrátí se? Významný sponzor přijde do Rozstřelu

Pokud fotbal sledujete, určitě si to logo vybavíte. Pět výrazných písmen na dresech brněnské Zbrojovky a českobudějovického Dynama. V prvním jmenovaném klubu se dokonce název firmy objevil v názvu stadionu: Wedos Arena.

Grill tenkrát po reportážích ohledně Berbrovy kauzy, skandálu obrovských rozměrů, oznámil ukončení veškerých aktivit spojených s fotbalem.

Nyní už bývalého místopředsedu asociace, nechvalně proslulou šedou eminenci fotbalu, policie pro podezření z uplácení i zpronevěry zatkla a trestně jej stíhá. Mezi dalšími i Romana Rogoze, který v minulosti pracoval pro Příbram či České Budějovice. Hlavní linie případu se týká druholigového Vyšehradu, ale další poznatky z vyšetřování naznačují i možné ovlivnění dalších zápasů nejvyšší úrovně.

„Myslím, že to je mnohem horší, než si lidé dokážou představit. Když si to člověk poskládá, spousta věcí do sebe zapadá. Už se to ve mně zlomilo a přestal jsem věřit, že sledujeme fér hru. Podle mě to potřebuje ohromně velkou očistu,“ prohlásil Grill o fotbalovém prostředí.

Myslí si, že se asociace po volbách, v nichž se předsedou stal Petr Fousek, vyčistí? Přinese nový šéf FAČR potřebné změny? Jaké by měly být? Dovede si Josef Grill představit, že by se k fotbalovému sponzoringu vrátil?

Majitel firmy Wedos se narodil 13. července 1973 v Prachaticích, absolvoval Střední rybářskou školu ve Vodňanech a poté vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiích začal podnikat s registrací domén a později v oblasti webhostingu. Dařilo se a jeho společnost Forpsi se stala jedničkou na trhu. V roce 2005 ji ale Josef Grill prodal. Po pěti letech nicméně založil v Hluboké nad Vltavou novou firmu Wedos, na jejíž servery putuje pětina webů v zemi.