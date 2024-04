Jen nabídka Sparty splňuje požadavky na řešení Strahova, oznámila asociace

Mezinárodní veřejná soutěž skončila v pondělí. Druhý den zástupci fotbalové asociace otevřeli obálky, které se v tendru sešly.

„Nabídka od Sparty splňuje veškeré podmínky a náležitosti, které byly vypsány a požadovány. S podrobnostmi této nabídky bude na svém nejbližším řádném zasedání seznámen výkonný výbor, který rozhodne o dalším postupu,“ řekl předseda asociace Petr Fousek.

Výkonný výbor sparťanskou nabídku posoudí 17. dubna, poté konečný návrh konkrétního využití předloží valné hromadě, která se má konat 30. května.

Cílem soutěže bylo získat návrh řešení, které zachová sportovní využití areálu a zároveň do budoucna zajistí pravidelný finanční příjem pro asociaci.

Parametry soutěže byly nastavené tak, aby asociace porovnávala nabídky na fotbalový stadion, na tréninkové centrum, nebo směnu pozemků za účelem realizace některé z uvedených variant.

„Věřím, že členové Výkonného výboru asociace i delegáti valné hromady asociace posoudí naši nabídku jako nejvýhodnější,“ nechal se slyšet sparťanský generální ředitel Tomáš Křivda při podání návrhu.

Valná hromada dá důvěru buď Spartě, nebo se bude muset vypsat nové výběrové řízení.

„Součástí usnesení bylo i jednání se Spartou. Forma veřejné soutěže byla zvolena proto, že se jedná o významný majetek a asociace chtěla stanovit přesné, transparentní a hospodárné mantinely, v nichž se soutěž pohybuje po právní i ekonomické stránce,“ vysvětlil Fousek.

Sparta má o pozemky, v jejichž těsném sousedství na ploše bývalého spartakiádního stadionu provozuje své tréninkové centrum, dlouhodobý zájem.

Na své náklady by na nich postavila stadion, který by měl kapacitu minimálně třicet tisíc diváků a na kterém by hrála své zápasy. Zároveň by sloužil i reprezentaci jako národní stadion.

I hlavní město a tamní šestá městská část chtějí, aby Strahov dál sloužil sportovcům.

„Pevně věřím, že všechno dobře dopadne a Strahov znovu ožije sportem. Pro Prahu 6 jiná než sportovní funkce není a nebude přijatelná. Dovedu si představit stadion, který bude reprezentativním sportovištěm,“ poznamenal Jakub Stárek, starosta Prahy 6, na webu městské části.

Jak však upozornil šéf Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřej Boháč, výstavba národního stadionu na Strahově s sebou nese i další okolnosti.

„Asociace i soukromý investor musí respektovat, že taková věc nestojí v poušti,“ upozornil v rozhovoru pro Stadiony.blog.

„Kdybychom jenom zbourali Rošičák a místo něj udělali moderní stadion, tak městu spíš ublížíme, než pomůžeme. Nejde to tam totiž řešit bez toho, abychom vyřešili i sousední velký stadion. Nedá se to bez toho přeskočit a říct, že za soukromé peníze se postaví jen něco. Nejde jen o to, jestli se asociace a soukromý investor shodne, že tam chtějí národní stadion. Je to provázané velkou řadou dalších rozhodnutí a investic, které už dělat nechtějí a ani nemůžou. Musí je udělat město či stát.“

Rošického stadion v posledních letech využívala fotbalová reprezentace k tréninkům, tartanovou dráhu kolem hřiště zase atleti. Do května 2022 na něm hrála Sparta B druhou ligu. Na podzim byl na základě posudku statika uzavřen a od té doby chátrá.