Postavíme národní stadion na Strahově, nabízí Sparta fotbalové asociaci

Stadion Evžena Rošického v Praze na Strahově chátrá, fotbalovou asociaci vlastnictví tíží.

Musí zaplatit své závazky ve výši 169 milionů korun vůči České unii sportu a atletickému svazu, které vznikly při převodu a prodeji majetku v roce 2012.

S financováním dluhů nabídla pomoc právě Sparta, ale asociace minulý týden rozhodla, že závazky zaplatí ze svých zdrojů.

Na Strahově má asociace nové sídlo, zrekonstruovala i stadion Přátelství, který je přímo u kanceláří. Ale co se stadionem s atletickou dráhou, na kterém v současné době hraje druholigové béčko Sparty?

Sparta, která má od roku 2003 v sousedství tréninkové centrum, nabízí řešení. „Upřímně mi vadí, pokud se spekuluje o nějakých zájmech Sparty. Naše nabídka byla transparentně komunikována a poslána na výkonný výbor asociace,“ zdůraznil Čupr.

Co Sparta asociaci přesně nabídla?

O stadionu Evžena Rošického jsme mluvili už s předchozím vedením asociace. Vzhledem k tomu, že v Česku dlouho existovala poptávka po národním fotbalovém stadionu, která nikdy nebyla přijata z vládních ani fotbalových struktur, když nikdo nechtěl stavět, tak jsme se do toho vložili my. Umíme si představit, že bychom na Strahově postavili stadion s kapacitou třicet tisíc a víc diváků.

Navrhli jste to i novému vedení asociace, které bylo zvoleno v červnu?

Ano, nabídku jsme poslali i novému vedení asociace. Objevila se otázka k vypořádání historických závazků, která má asociace k atletickému svazu a České unii sportu. A my nabídli financování. Chci zdůraznit, že to nebylo podmíněno tím, že my dáme FAČR peníze a vy nám umožníte postavit stadion, tak to rozhodně nestálo.

A jak tedy?

Nabízíme levné financování, aby si asociace zvládla vyřešit svoje dluhy, a pojďme se pak bavit, jestli najdeme společnou řeč na výstavbu stadionu.

Jak si výstavbu stadionu představujete?

Fotbalová asociace by poskytla pozemky s právem výstavby stadionu, na kterých by stadion stál. Teď tam hraje naše béčko, jinak se tam nic dělat nedá. My bychom se zavázali k tomu, že postavíme národní fotbalový stadion s tím, že by tam Sparta hrála domácí zápasy. Fotbalová asociace by zde měla povinnost hrát utkání reprezentace. Logicky by příjmy z prodeje vstupenek a dalších služeb šly Spartě, fotbalová asociace by tam měla svá VIP místa, sky boxy, které potřebuje. A my bychom asociaci platili nájem z pozemků. Z našeho pohledu je to výhodné řešení pro všechny strany, atraktivní pro asociaci. Český fotbal by dostal národní stadion s velkou kapacitou, kde by se teoreticky mohla konat finále evropských pohárů, a my bychom měli nový stadion.

Na kolik by stadion přišel?

Bavíme se o třech až čtyřech miliardách korun. Samozřejmě to není návratná investice. Nedokážu si představit, že by se ty peníze vrátily.

Tak proč do toho chce Sparta jít?

Důvod a motivace jsou jasné, chtěli bychom fanouškům nabídnout kvalitní infrastrukturu, nový moderní stadion. Nevím, jak se to dál bude vyvíjet. Asociace naši nabídku na financování svých závazků nepřijala a rozhodla se je financovat ze svých zdrojů.

Doma jste historicky na Letné, kde však nový stadion kvůli nevyhovující celkové infrastruktuře těžko postavíte. Kdybyste měli nový stadion na Strahově, přemýšleli jste, co s tím starým na Letné?

Ne. Víme jen jedno, že rozvoj současného stadionu na Letné je velmi problematický. Necítíme podporu Prahy 7, abychom náš stadion rozvíjeli, rekonstruovali. Z toho důvodu hledáme alternativy. Co by bylo s Letnou, nevím. Vím jen to, že by se nám na Strahově podařilo získat krásný fotbalový stánek. Na Letné jsme schopni fungovat, udržovat ji a opravovat, ale nikdy to nebude nový moderní stadion. A ten je naším velkým přáním. Pokud nevyjde Strahov, tak budeme hledat jinou možnost.

Byl jste reakcí z asociace překvapen? Jak jednání mohou pokračovat?

Byl jsem trochu překvapen, že reakce asociace byla spíše vlažná. Pokud by někdo za mnou přišel s tím, že postaví stadion za čtyři miliardy, asi bych měl radost. Doufám, že jednání budou pokračovat, stále mi to přijde jako smysluplný projekt pro český fotbal i pro Spartu.

Cítíte na základě vyjádření výkonného výboru FAČR, že je váš návrh spíš odstaven?

Bankovní financování závazků asociace je něco, co by nám vůbec nevadilo. Naopak bychom to přivítali. Ale tady byla i nabídka nebankovní firmy, společnosti s ručením omezením, která nemá historii. Toho jsme se zděsili. Asociaci jsme říkali, že nejlepší řešení je bankovní financování, banky si nemohou dovolit nestandardní kroky. Když si asociace vyřeší své závazky bez nás, neznamená to konec diskuze o stadionu. Sondovali jsme také záměr Prahy 6 i magistrátu. Oba subjekty budou vyžadovat, aby tam vzniklo jen sportoviště, což je také v územním plánu.

Tou nebankovní společností jistě myslíte Spider Invest.

Nemohu potvrdit, kdo za tím stojí. Dohledatelné je pouze to, že je to společnost s ručením omezením s dvousettisícovým vkladem a bez aktivit. Přijde mi zvláštní, že by dávala takovou nabídku. Věřím, že fotbaloví funkcionáři k tomu budou přistupovat zodpovědně.

Jak si odmítavé stanovisko od asociace vysvětlujete? Obavami, aby vedení nebylo spojeno se Spartou?

Nevím, na výkonném výboru jsem nebyl a informace o tom nemám. Ale určité obavy tam být mohou. Možná z toho důvodu jim to nevyhovuje. Pokud přijdou s návrhem jiného bankovního financování, tak je to v principu v pořádku.

Naposledy přispěchala s pomocí i Slavia. Berete to od ní jako regulérní nabídku, nebo spíš jen jako gesto když Sparta, tak my taky?

Překvapilo mě to. Nevím a neumím si představit, jaké by Slavia mohla mít úmysly a s jakým důvodem by šla do financování. A myslím si, že je to tak, jak říkáte. Že když Sparta, tak my taky. Bavíme se tady o 170 milionech korun s nízkým úrokem. Proč bychom to dělali, kdybychom neviděli potenciál nějakého rozvoje? Slavia má svůj stadion, nemusí žádným způsobem hledat alternativu. Přišlo mi to jako, že když Sparta něco poslala, tak mi to uděláme taky.

V červnových volbách asociace jste na předsedu podporovali Karla Poborského. Bylo to i proto, že s ním byste se na Strahovu domluvili líp?

To byla čirá spekulace, tak to nebylo. Spíš jsme se bavili o jeho vizích, co chce dělat. A nám to přišlo rozumné, proto jsme ho podpořili. Strahova jsem se dotkl asi ve třech větách, řekl jsem mu, že jsme dávali záměr. Ale to samé jsme říkali i Petru Fouskovi, že máme zájem se o tom bavit. Ani od jednoho z nich jsme neměli žádný příslib.

Jaké teď budou další kroky Sparty? Bude se snažit předsedu asociace Petra Fouska i další členy výkonného výboru přesvědčit?

Jednoznačně to máme v plánu. Nabídka na financování platí, jsme schopni ji upravit ke konkrétnímu datu. Určitě máme zájem. Dokud neřeknou jednoznačné ne, v diskuzích chceme pokračovat. Stejně to chce i Praha 6 a magistrát.

Dáváte si šanci, nebo cítíte spíš, že chce asociace jít jinou cestou?

Jakou cestou?

Nestavět tam národní stadion, ale třeba jen sportoviště. A stadion vybudovat jinde.

Kde by na to vzali? Neznám nikoho, kdo by v Česku postavil národní stadion na zelené louce. Pro nás má Strahov určité kouzlo. Máme tam tréninkové centrum, propojení je naprosto logické. Naši fanoušci Strahov znají. Sice by to nebyla Letná, ale zase by to nebylo přijímáno negativně. Stadion je zanesen v územním plánu, a stavební povolení tak nepřekládá změnu územní plánu, hlukové studie a další výjimky. Pokud bychom šli jinam, byla by to mnohem delší cesta se stavebním povolením. Já neznám v Praze lepší místo, kde by se takový stadion dal postavit.