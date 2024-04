Nálada na bodu mrazu. Výhru jsme si nezasloužili, uznal sparťan Panák

Řeč byla o titulu, ke kterému má Sparta po neděli dál než Slavia.

„Hodně jsme si to zkomplikovali. Ale když do konce sezony svoje zápasy zvládneme, tak ligu vyhrajeme,“ řekl stoper Filip Panák.

Sparta poprvé od října není v tabulce první. Pozici vyklidila tři kola před koncem základní části. Pokud se na ni nevrátí, klíčový duel v nadstavbě se Slavií bude hrát na jejím stadionu.

„Velká ztráta, mrzí nás to. Kdybyste viděli atmosféru v kabině. Je na bodu mrazu,“ líčil Panák. A to odpoledne před zápasem bylo v Praze třicet stupňů... „Ale pořád to máme ve svých rukách.“

Proč to sparťané pokazili? Protože promrhali první poločas. V jeho závěru ho sice zachránili vyrovnávacím gólem, ale když po pauze soupeře zatlačili, v 59. minutě je zabolelo vyloučení Angela Preciada, jenž se ohnal po protihráči.

„Každý zápas je pro nás jako finále. Máme šanci vyhrát ligu i pohár, ale první půle neodpovídala tomu, na co se připravujeme,“ řekl Panák.

Navázala spíš na předchozí období, v němž se sparťané jako mužstvo ocitli v útlumu a někteří jednotlivci z formy.

„Chybí nám lehkost z podzimu. Když jsme byli třicet metrů od brány, už to pro soupeře smrdělo. Teď se do šancí tak lehce nedostáváme. Drhne nám to. Měli jsme spoustu závarů, ale chyběl ten poslední krok. Na podzim bychom z nich dali dva góly, teď bohužel ne,“ přemítal Panák.

Aspoň úsilí, které sparťané i v deseti vyvinuli a soupeře jasně přehráli, muselo fanoušky potěšit, i když celkovou náladu zvednout nemohlo.

„Do zápasu jsme vstoupili vlažně, první půle se nám nepovedla. Převažují negativa. Dokonce jsme se v kabině bavili o tom, že jsme si za tu první půli vyhrát nezasloužili. Nebylo nám to souzeno,“ přiznal Panák.

„V prvním poločase jsme jako by nebyli úplně na hřišti. Ono v zápasech rozhodující maličkosti jako vyhraný souboj, protečovaná střela, nebo otočený faul. Psychika je hodně důležitá. My jsme dvakrát ztratili míč, prohráli jsme souboj. A soupeř vycítí, že to půjde, je sebevědomější. My pak dostaneme gól a sbíráme se z toho. Prostě musíme udělat něco navíc.“

Podeváté ze sedmadvaceti kol dohrávali sparťané v deseti. To je třetina zápasů, což je šílené číslo. „Samozřejmě, že to problém je. Některé karty si těžko můžete vyčítat, ale taky jich byla spousta zbytečných. Mluvili jsme o tom a zase ji dostaneme,“ pokrčil rameny Panák.

Jak tomu předcházet? „Záleží na osobní odpovědnosti každého hráče. Nenechat se vyprovokovat, na hřišti se odehrávají i psychologické hry, soupeři to na nás zkouší a my ty nervy neudržíme. Když hrajeme o jednoho míň, bere to spoustu sil a teď i možnost ten zápas otočit. Kdybychom zůstali v jedenácti, tak jsem přesvědčený, že vyhrajeme.“