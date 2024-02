Co dál se Strahovem: FAČR vypsala tendr. Ve hře je stadion Sparty i další varianty

Nejen ona nyní dostane příležitost. Možností totiž stále existuje víc.

„Víme, že Sparta signalizovala svůj zájem. Jednání s ní probíhala od loňska a pokračovala také letos. Soutěž však děláme proto, aby byla asociace dostatečně transparentní. Zacházíme s velkým majetkem a je potřeba, aby to právně i ekonomicky bylo naprosto čisté, což je jednoznačný požadavek doby,“ uvedl na tiskové konferenci v sídle asociace její šéf Petr Fousek.

Hlavní podmínkou, kterou svým rozhodnutím stanovila už valná hromada fotbalové asociace, zůstává, že areál na Strahově musí nadále sloužit sportovcům. Varianty jsou tak v zásadě dvě: buď nový moderní stadion s minimálně třicetitisícovou kapacitou, na kterém by hrála své zápasy i česká reprezentace, nebo vyspělé tréninkové centrum.

Hodnota pozemku se podle expertních odhadů pohybuje kolem jedné miliardy korun. Asociace se jeho dalším osudem zabývá už několik let a v minulosti posuzovala i možnost jeho prodeje, což ovšem valná hromada na svém loňském zasedání zamítla.

S přípravou tendru v posledních měsících pomáhala i poradenská společnost Deloitte. Podle jejího zástupce Ondřeje Chmely by stadion, či tréninkové centrum mohly stát na Strahově nejpozději v roce 2035, spíš to ale prý bude dřív.

„Slibujeme si od toho především posílení sportovní infrastruktury, ať už ve formě velkého stadionu, nebo velkého tréninkového centra. Druhý benefit pro FAČR by měl být významný finanční příspěvek pro asociaci po dobu takzvaného práva stavby, která je stanovena na 30 let,“ vysvětlil druhý muž asociace, místopředseda Jiří Šidliák.

Soutěž je otevřena i pro zájemce z ciziny, kteří údajně v posledních týdnech sondovali možnosti.

„Někdo možná jen poptává různé varianty. Předběžné a neoficiální signály jsou jedna věc, klíčové bude, jaký skutečný zájem se objeví nyní,“ poznamenal Fousek.

V podmínkách tendru je i možnost směny pozemku za jiný, na němž by stadion, případně tréninkové centrum mohly vyrůst; mělo by to být v Praze nebo v širším perimetru města. Pravděpodobněji se ale podle všeho jeví varianta Strahov, kde bude majitel stavby v následujících třiceti letech v nájmu a po uplynutí lhůty se stane kompletním vlastníkem.

„Předpokládáme, že zájemce bude tréninkové centrum stavět efektivně a hlavně pro sebe. To znamená, že nebude motivován tím, aby ušetřil, ale aby byla infrastruktura co možná nejkvalitnější,“ poznamenal Ondřej Chmela, advokát ze společnosti Deloitte. „Záměrem soutěže je získat co nejvýhodnější nabídku. Rozhodujícím kritériem je výše nabízené ceny, kdo nabídne nejvyšší hodnotu,“ dodal jeho kolega Petr Graca.

Během dubna dojde k vyhodnocení podaných nabídek, vítěz by měl být známý po valné hromadě na konci května.

Stadion Evžena Rošického je už přes rok v havarijním stavu a hrát či trénovat na něm nesmí nejen fotbalisti, ale ani atleti.

Dosud jediný veřejně známý návrh na budoucnost pozemku nastínila zmiňovaná Sparta, která má v těsném sousedství i rozlehlý tréninkový areál.

„Soutěže se zúčastníme. Máme zájem na Strahově vybudovat moderní stadion, který posune český fotbal zase o kus dopředu,“ napsal ve středu odpoledne na sociální síti X Tomáš Křivda, současný sparťanský generální ředitel.

Tomas Krivda @tomkrivda Chceme na tomto projektu s FAČR spolupracovat, soutěže se zúčastníme. Máme zájem na Strahově vybudovat moderní stadion, který posune český fotbal zase o kus dopředu. https://t.co/Xha5FIphTJ oblíbit odpovědět

O plánovaném projektu hovořil také loni v září: „Náklady odhadujeme na pět až deset miliard. Musí vyrůst stadion, který bude schopen hostit i jiné akce než fotbalová utkání. Jen tak má šanci vydělat si na provoz a taky na nájem, který bychom asociaci hradili za pozemky. Stadion musí být multifunkční.“

Anebo v tendru uspěje jiný projekt?