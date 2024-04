Pro Spartu i fotbalový nároďák. Stavba největšího českého stadionu je blízko

Stadion na Strahově. Na místě zastaralého víceúčelového stadionu Evžena Rošického by měl vyrůst moderní fotbalový stadion Sparty s kapacitou 35 tisíc diváků, kde by se hrály i důležité zápasy reprezentace. | foto: Profimedia.cz

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Během příštího měsíce a půl by se měli fanoušci fotbalové Sparty dozvědět, zda na zápasy svého týmu budou chodit namísto letitého stadionu na Letné na Strahov. Už ve středu by měl o možnosti výstavby zcela nového fotbalového stánku pro 35 tisíc lidí na místě stávajícího Rošického stadionu, na kterém by mohla hrát zápasy i reprezentace, rozhodovat výkonný výbor fotbalové asociace FAČR. V úterý 30. května by pak jeho rozhodnutí měla posvětit valná hromada asociace.