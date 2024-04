Sparta chce stavět stadion na Strahově, přihlásila se do výběrového řízení

V pondělí 8. dubna dvě hodiny po poledni skončil termín pro podání přihlášek do soutěže, kterou vypsala fotbalová asociace (FAČR) v únoru. Zapojit se do ní mohly i zahraniční společnosti.

Hlavní podmínkou bylo, že areál na Strahově musí dál sloužit sportovcům. Parametry soutěže byly nastavené tak, aby asociace porovnávala nabídky na fotbalový stadion, na tréninkové centrum, nebo směnu za účelem realizace některé z uvedených variant.

Projekty posoudí výkonný výbor asociace na svém jednání 17. dubna. A 30. května je předloží valné hromadě. Asociace se k tendru vyjádří příští týden po výkonném výboru.

„Věřím, že členové výkonného výboru i delegáti valné hromady posoudí naši nabídku jako nejvýhodnější pro český fotbal,“ napsal Křivda na svůj účet na sociální síti.

Sparta má o pozemky, v jejichž těsném sousedství na ploše bývalého spartakiádního stadionu provozuje své tréninkové centrum, dlouhodobý zájem.

Na své náklady by na nich postavila stadion, který by měl kapacitu minimálně třicet tisíc diváků, na kterém by hrála své zápasy a zároveň by sloužil i reprezentaci jako národní stadion.

„Připravili jsme projekt, který jsme předložili fotbalové asociaci,“ řekl sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

Její současná aréna na Letné totiž pomalu dosluhuje. A kvůli různým omezením a limitům tam nelze novou moderní a větší vybudovat.

„Jednání se Spartou probíhala od loňska a pokračovala také letos. Soutěž jsme vypsali proto, aby byla asociace dostatečně transparentní. Zacházíme s velkým majetkem a je nutné, aby to právně i ekonomicky bylo naprosto čisté,“ řekl v únoru na tiskové konferenci předseda asociace Petr Fousek.

Pokud by soutěž vyhrál někdo jiný a na pozemcích postavil tréninkové centrum, asociace by ho využívala například pro své reprezentace.

V podmínkách tendru byla i možnost směny pozemku za jiný. Investor by tréninkové centrum či stadion vybudoval na jiném místě v Praze. Avšak pokud by nechtěl na Strahově zachovat sportoviště, musel by prosadit změnu územního plánu. Hlavní město i tamní šestá městská část chtějí, aby Strahov dál sloužil sportovcům.

„Pevně věřím, že všechno dobře dopadne a Strahov znovu ožije sportem. Pro Prahu 6 jiná než sportovní funkce není a nebude přijatelná. Dovedu si představit stadion, který bude reprezentativním sportovištěm,“ poznamenal Jakub Stárek, starosta Prahy 6 na webu městské části.

„Asociace i soukromý investor musí respektovat, že taková věc nestojí v poušti,“ upozornil šéf Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřej Boháč v rozhovoru pro Stadiony.blog.

„Kdybychom jenom zbourali Rošičák a místo něj udělali moderní stadion, tak městu spíš ublížíme, než pomůžeme. Nejde to tam totiž řešit bez toho, abychom vyřešili i sousední velký stadion. Nedá se to bez toho přeskočit a říct, že za soukromé peníze se postaví jen něco. Nejde jen o to, jestli se asociace a soukromý investor shodne, že tam chtějí národní stadion. Je to provázané velkou řadou dalších rozhodnutí a investic, které už dělat nechtějí a ani nemůžou. Musí je udělat město či stát.“

Jde především o to, jak by se tisíce fanoušků na Strahov dostaly, když na kopec nad městem nevedou koleje, po kterých by mohlo jezdit metro, vlak nebo tramvaj. Dopravní obslužnost by muselo vyřešit právě město nebo stát. Nejschůdnější variantou by nejspíš byla tramvajová trať, který prochází přibližně kilometr pod Strahovem.

„Předpokládáme, že zájemce bude tréninkové centrum stavět efektivně a hlavně pro sebe. To znamená, že nebude motivován tím, aby ušetřil, ale aby byla infrastruktura co možná nejkvalitnější,“ poznamenal Ondřej Chmela, advokát ze společnosti Deloitte, která pomáhala s přípravou tendru.

Jeho záměrem je ze soutěže získat co nejvýhodnější nabídku s nejvyšší hodnotou pro využití místa.

Rošického stadion v posledních letech využívala fotbalová reprezentace k tréninkům, tartanovou dráhu kolem hřiště zase atleti. Do května 2022 na něm hrála Sparta B druhou ligu. Na podzim byl na základě posudku statika uzavřen a od té doby chátrá.