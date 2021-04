Šance na vítězství je velká, říká Fousek, kandidát na šéfa fotbalu

Je uznávaným fotbalovým diplomatem a funkcionářem ve strukturách obou mezinárodních organizací FIFA a UEFA.

Na přelomu roku se vrátil z tříleté mise v Řecku, kde pomáhal řídit tamní svaz. A před pár dny oznámil, že chce vést český fotbal, v němž se v různých funkcích pohybuje od devadesátých let minulého století.

„Kdyby nedošlo k říjnovým událostem, nekandidoval bych. Ani bych o tom neuvažoval,“ zmínil zadržení bývalého všemocného a všehoschopného místopředsedy asociace Romana Berbra.

„Od té chvíle mě permanentně oslovují lidé z profesionálních i amatérských klubů, z okresních i krajských svazů. Cítil jsem jako povinnost nabídnout svoje služby,“ řekl Fousek během pondělní online tiskové konference.

Jaké si dáváte šance?

Nesázím, takže bych se neodvažoval tipovat. Ale řeknu otevřeně, že kdybych si nevěřil na výhru, tak bych do toho nešel. Pro mě je závazkem vyslyšet ty, kteří v českém fotbale volají po demokratizaci, po odborníkovi, který zná chod svazu. Myslím si, že šance je velká.

Když policie zadržela Romana Berbra a on poté opustil své funkce, měl jste hned jasno, že do toho půjdete?

Neměl. Byl jsem v Řecku a nechtěl jsem se k dění moc vyjadřovat do doby, než se vrátím.

Kdo za vámi stojí?

Zásadní datum je 13. května, kdy bude zřejmé, kdo je a kdo není kandidátem, a kdy je zapotřebí doložit podporu. Cítím, že první krok by měly učinit právě kraje, okresy a kluby. Já podporu cítím napříč.

Pokud byste uspěl, máte představu o tom, koho byste chtěl do výkonného výboru?

Nechci ovlivňovat valné hromady krajských svazů, zbývá jich ještě většina. Ale představu mám.

Petr Fousek, kandidát na předsedu fotbalové asociace.

Vaším zatím jediným protikandidátem je Karel Poborský. Co mu říkáte?

Známe se dlouho, spolu jsme absolvovali nejúspěšnější turnaje v nové éře samostatného českého fotbalu. Já byl v té době generálním sekretářem, Karel fantastickým hráčem, osobností národního mužstva. Já jsem přesvědčený, že fotbal mají řídit funkcionáři. Jak jsem byl tři roky pryč, nemůžu hodnotit práci, jakou v poslední době Karel odvádí na asociaci.

Fouskova kandidatura Proč kandiduju?

„Mohl bych si přát být předsedou, ale rozhodující je podpora. Tu cítím. Druhý důvod je, že takové kurikulum (vzdělání a zkušenosti) nemá v českém fotbale nikdo. A třetí důvod? Kandidaturu před čtyřmi lety nestavím na stejnou úroveň, byla úplně jiná situace. Události jsou jinak nastaveny, dnes probíhá demokratizující proces, má to jinou dimenzi a já mám morální náskok, zkušenosti z tehdejších voleb." Moje vize?

„Budu usilovat, aby fotbal byl úspěšný, silný, populární, jednotný a řízený podle moderních principů 21. století." Na čem stojí můj program?

„Demokratizace a změna vnímání fotbalu v Česku. Transparentnost byla na štíru stejně jako demokratické procesy. Musí se eliminovat diskriminační procesy, protekce, klientelismus. Musí se uplatňovat rovné přístupy, aby hlavní kritérium byla odbornost a kvalita, nikoli loajalita. Musí se regulovat střet zájmů a kumulace funkcí."

Necítíte se v nevýhodě, že váš soupeř pracuje na asociaci a že mu tamní zaměstnanci při kandidatuře mohou pomáhat?

Vždycky je obtížnější se dostat dovnitř zvenku, než když už uvnitř jste. Myslím si, že všichni zaměstnanci od generálního sekretáře až po toho posledního pracovníka by měli zůstat neutrální a apolitičtí.

Jak by byla vaše míra zásahu do strahovského aparátu?

To bych se pouštěl na tenký led, což nechci. Ale určitě razantnější, než prezentoval Karel.

Vyměnil byste generálního sekretáře Jana Paulyho?

Nechci spekulovat o pozicích, o jménech. Asociace každopádně potřebuje restrukturalizaci stejně jako sekretariát. A s tím souvisí nezbytné personální změny. Aby bylo naplněno kritérium odbornosti a kvality, nikoli loajalistické postupy. Ale to platí univerzálně.

Jste ve spojení s projektem tzv. Fevoluce? Půjdete proti jeho kandidátovi Vladimíru Šmicerovi, pokud ho postaví?

S Vladimírem Šmicerem komunikujeme, máme společného jmenovatele a tím je reformní proces v českém fotbale. Pokud se týká jeho kandidatury, za něj mluvit nemůžu. Já ji ohlásil, protože cítím podporu. Považuju se za reformistického kandidáta.

Spekuluje se, že Šmicer proti vám nepůjde, ale vezme pozici místopředsedy.

Oni deklarovali, že jejich primárním cílem je se věnovat obrodě na krajích a okresech. A tak to taky vnímám.

A ta dohoda se Šmicerem?

Mluvíme spolu, což obsahuje celou řadu výstupů. Ale zatím to nelze konkretizovat.

O vás se říká, že jste vynikající úředník s mezinárodním přesahem, ale že nejste lídr, kterého fotbal potřebuje. Vadí vám to?

Dobrá otázka. Ve fotbale úředníci neexistují, ti jsou možná v bance za přepážkou, ale to se jich v žádném případě nechci dotknout. Úředničina je nutný předpoklad, lídra si každý můžeme představovat jinak. Já budu usilovat o co největší podporu napříč hnutím. Ve fotbale musíte vyjednat majoritní shodu, aby se všechno ubíralo správným směrem. Komunikace je moje silná stránka, nebojím se, že by nastaly nějaké problémy. Lídr se nevyznačuje tím, že mlátí do stolu pěstí, i když někdy je to taky zapotřebí, ale jestli je schopen vyjednat výsledný směr.

Mluvil jste s vrcholnými představiteli Sparty a Slavie?

S oběma kluby jsem mluvil, komunikace bude dál pokračovat. Chci usilovat o co nejširší podporu, nejen od Sparty a od Slavie.

Se Slavií se pojí případ Kúdela. Jak vy na něj nahlížíte?

Je to národní záležitost. Osobně s Kúdelou soucítím. Dotýká se to jeho kariéry ve Slavii i v národním mužstvu. Deset zápasů je hodně. Pevně doufám, že se právní zástupce odvolá v zájmu hráče nejen k UEFA, ale případně k Mezinárodnímu soudnímu tribunálu. Domnívám se, že šance na lepší výsledek tady je a klidně se dá jít až k arbitráži do Lausanne. Samozřejmě neznám odůvodnění, o jaké důkazy se UEFA opírala. Nechci spekulovat, proč to vyhodnotili jako rasismus.