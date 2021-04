Jdu do toho. I Šmicer chce být šéfem fotbalu, oznámil kandidaturu na předsedu

Vladimír Šmicer je třetím v pořadí, který oznámil kandidaturu na předsedu fotbalové asociace.

Doplnil Poborského a známého funkcionáře Petra Fouska, fotbalového diplomata s vazbami na obě mezinárodní organizace Evropskou fotbalovou unii (UEFA) a Mezinárodní fotbalovou federaci (FIFA).

Šmicer svou kandidaturu oznámil prostřednictvím rozhovoru s několika vybranými médii. „Rozhodl jsem se, že budu kandidovat na předsedu. Vnímám podporu, necítím se jako outsider, chci vyhrát,“ řekl pro server iSport.cz.

Až 3. června půjde Šmicer do voleb, bude mu osmačtyřicet, Poborskému je o rok víc.

Oba patřili k symbolům nejúspěšnější éry národního mužstva v jeho samostatné historii, které na mistrovství Evropy 1996 postoupilo do finále a osm let později bylo třetí.

Tenkrát na Euro 2004 v utkání s Nizozemskem český tým prohrával 0:2, ale ještě dokázal zvítězit. V samém závěru za stavu 2:2 Poborský mohl sám před gólmanem střílet, ale nezištně dal pod sebe před prázdnou bránu Šmicerovi.

Teď se každý vydává jiným směrem. Šmicer je kandidátem tzv. Fevoluce, které bojuje za svobodu na okresní fotbalové úrovně, kde do výkonných výborů staví své kandidáty. Šmicer je hlavní tváří hnutí.

I když se o jeho možné kandidatuře na předsedu asociace mluvilo od začátku, přece jen jeho krok překvapil. Zvlášť když před dvěma týdny projevil zájem o pozici předsedy Petr Fousek.

„Považuju se za reformistického kandidáta. S Vladimírem Šmicerem komunikujeme, máme společného jmenovatele a tím je reformní proces v českém fotbale. Pokud se týká jeho kandidatury, za něj mluvit nemůžu. Já ji ohlásil, protože cítím podporu,“ řekl Fousek.

Šmicer je kandidátem nejen Fevoluce, podporuje ho i Slavia, kde hrál ligu, dělal asistenta trenéra i funkcionáře. Poborský se zase netají přízní ke Spartě.

„Přidal jsem se k Fevoluci, chtěl jsem přispět ke snaze očistit český fotbal. Začal jsem objíždět okresy a kraje. Byl jsem v očekávání, zda prostředí bude změnu chtít. Všem jsme říkali, projevte svoji svobodnou vůli, jděte do toho. A když se vám změna podaří prosadit a budete chtít, abychom v tom pokračovali i nahoře, odpovědnosti se zříkat nebudu. Co jsem slíbil, to plním,“ řekl Šmicer.

„Cítím výraznou podporu. Vnímám, že fotbal touží po změně. To pro mě bylo zásadní. Chci být lídrem, který bude za český fotbal zodpovědný.“´

Šmicer má za sebou mimořádnou kariéru hráče, vedle Slavie nastupoval ze Lens, s Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů, když ve finále v roce 2003 proti AC Milán skóroval a pak proměnil rozhodující penaltu v rozstřelu.

Poté šel do Bordeaux a závěr kariéry strávil ve Slavii. Tam se později stal asistentem trenéra Alexe Pastoora a v nedávné době působil ve slávistickém představenstvu. To už bylo v éře čínských majitelů a současného šéfa Jaroslava Tvrdíka.

„Vladimír Šmicer i Karel Poborský jsou skvělí kandidáti. Těším se na valnou hromadu. Přál bych si ale také slyšet jejich konkrétní vize, složení týmu a konkrétní kroky. A bylo by skvělé, kdyby se do tohoto souboje zapojil i Petr Fousek,“ napsal Jaroslav Tvrdík na svůj twitter v březnu.

V éře předsedy asociace Ivana Haška byl Šmicer manažerem národního mužstva. Když Česko pod koučem Michalem Bílkem postoupilo na Euro 2012, byl Šmicer kritizován, že cestou z vítězné baráže v Černé Hoře neukočíroval hráčské oslavy.

Po neúspěšné kvalifikaci na mistrovství světa 2014 mu tehdejší předseda Miroslav Pelta neprodloužil smlouvu.

Teď se o nejvyšší post v českém fotbale uchází sám.