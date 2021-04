POHLED: Fotbal hledá šéfa. Proč by Fousek mohl být ten pravý

Je pouze pár mužů, které může česká diplomacie nabídnout fotbalovému světu. On jím je. Zkušený, v branži obouchaný, respektovaný. Jestli to pochopí česká fotbalová scéna, která je od nejnižších pater potřísněná korupcí, přisluhováním a letitým kamaráčoftem, to se zatím rozhodně říct nedá.