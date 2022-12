Báječná léta s Pelém. Které události nejvíc ovlivnily jeho výjimečný život?

1940

Narodil se 23. října ve městě Tres Coracoes, což v portugalštině znamená tři srdce. To jeho odmalička bilo pro fotbal, což bylo vlastně jediné východisko. Táta Dondinho coby profík moc peněz nevydělal, o to víc si sliboval od syna, který začal kopat, jakmile se naučil chodit.

O balonu si nejdřív mohl nechat jen zdát – na ulicích saopaulské čtvrti Bauru, kam rodina přesídlila, se hrálo buď s grapefruitem, nebo s novinovým papírem zabaleným v ponožce. První registračku dostal v místním amatérském týmu, pak hrál i futsal, ale brzy bylo jasno, že budoucnost spojí se zeleným trávníkem.

1956

Řekne vám něco jméno Waldemar de Brito? Mohlo by, vždyť tenhle kníratý útočník ve třicátých a čtyřicátých letech odehrál za brazilský nároďák osmnáct zápasů a vstřelil osmnáct gólů. Tehdy sotva mohl tušit, že víc se proslaví jako Pelého objevitel. Vedl ho v klubu Bauru Athletic, a protože měl na talenty oko, v šestnácti mu domluvil zkoušku ve slavném Santosu. Za šéfy tehdy nakráčel s odvážnými slovy: „Máte před sebou budoucího nejlepšího fotbalistu světa.“

Sotva mohli tuhle věštbu brát vážně, ale faktem je, že kouče Lulu Pelé přesvědčil a v červnu 1956 podepsal první profismlouvu. Už v září debutoval v áčku a při vítězství 7:1 nad Corinthians hned zapsal první gól.

1958

Kdo o sobě může říct, že v sedmnácti nakráčí do kabiny národního týmu, rovnou začne sázet gól za gólem a nakonec vystřílí zlato na mistrovství světa? Pelé přesně to dokázal. Psycholog sice radil trenéru Feolovi, aby teenagera do sestavy nedával, protože je ještě v porovnání se spoluhráči „infantilní“, ale kouč naštěstí neposlechl a zrodila se hvězda.

Parťáci zírali, když proti Francii za poločas nasázel hattrick a hlavně když ve finále dvěma trefami pomohl k vítězství nad Švédy. Místní fanynky po něm šílely, s jednou dokonce během šampionátu randil, ale od fotbalu ho avantýry nikdy neodváděly. Mistrovství pak vyhrál ještě dvakrát, v letech 1962 a 1970.

1969

Psal se 19. listopad a narvaný stadion Maracaná bouřil jako snad nikdy. Reportéři a kameramani obsypali hřiště, zápas se přerušil, všechno šlo stranou. Každý chtěl poplácat po rameni muže, který v devětadvaceti letech právě vstřelil z penalty tisící gól v kariéře.

Novináři zřejmě čekali, že Pelé bude děkovat spoluhráčům či trenérům, on místo toho všechny zaskočil naléhavou prosbou: „Z lásky k bohu pečujme o nuzné děti. Brazilský lid na ně nesmí zapomenout!“ I v nejpamátnější chvíli kariéry Pelé dokázal, že jeho obzor rozhodně nekončil za autovou čarou.

1975

Legendární Pelé v dresu New York Cosmos.

Poprvé se setkali už v roce 1971. Pelé zrovna na karibském turné se Santosem odpočíval u bazénu, když se mu přišel představit neznámý chlapík ve slunečních brýlích. Šel rovnou k věci: „Nechtěl bys hrát u nás? V New Yorku? Za Cosmos?“ Tehdy Clive Toye slyšel výsměšnou odpověď: „To si děláte srandu?“

O čtyři roky později už Pelého uhnal, což byla senzace. Fotbalový bůh léta odmítal Barcelonu, Real Madrid nebo italské kluby a smetl ze stolu i nabídku z Mexika, kde před něj položili prázdný papír a řekli: Napiš jakoukoli sumu, není problém. Až americká mise Pelého zlákala. Vlastně na ni kývnout musel, protože se předtím neuváženě u banky zaručil za firmu Fiolax, a když se dostala do problémů, musel splácet dluhy.

Dva roky v USA se nakonec vydařily, Pelé pomohl zpopularizovat fotbal. A také tam se zapsal jako věčný král.