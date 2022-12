Brazilský tisk: V žádném jazyce neexistují slova, která by vyjádřila Pelého umění

Fotbalový král, pravděpodobně nejlepší hráč všech dob, zemřel ve věku 82 let ve čtvrtek 29. prosince na celkové selhání organismu, jak informovala nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paulu, v níž se léčil.

U jeho dveří se modlili mladí fanoušci ze Santosu, kde odehrál většinu kariéry.

Brazilská média své nekrology otevírají velkými dobovými fotografiemi ze zápasů.

„Stačí napsat, že zemřel nejlepší fotbalista všech dob? Ne, to nestačí. Stačí napsat, že to byl největší sportovec lidstva, protože je těžké si představit jiného, který by planetu okouzlil víc? Nebo je správné chápat, že Pelé přesahoval hranice sportu a že největší Brazilec všech dob už není mezi námi?“ ptá se O Globo. „Jistotou je jen to, že na komplikace spojené s rakovinou tlustého střeva zemřel ten, kdo se zdál být nesmrtelný.“

Pelé, to je symbol sportu, který navždy změnil.

Vyznamenání, řády, ocenění za zásluhy, osobní rekordy. Seznam všeho, co Pelé má, je obrovský. Jen shrnuje, kým byl. „Protože ti, kteří ho sledovali hrát, byli okouzleni způsobem, že žádný seznam není schopen zprostředkovat ten pocit,“ zdůrazňuje O Globo.

„To, co Pelé dokázal na světových šampionátech a i mimo ně, ho pasovalo v zásadní postavu při budování Brazílie 20. století. Pelé nejen popularizoval fotbal, ale také svou zemi, která mohla najít sama sebe,“ poznamenává O Globo.

„Ministr sportu, velvyslanec dobré vůle UNESCO, rytíř britského impéria, velvyslanec OSN pro ekologii a životní prostředí, čestný doktor z univerzity v Edinburghu. Všechno se zdá nyní v době jeho smrti menší než být prostě jen Pelé.“

Přes to všechno se vedly debaty, jestli Pelé byl opravdu nejlepší fotbalista všech dob. Především v Argentině byste narazili. Co Diego Armando Maradona? Nebo po nedávném titulu mistrů světa Lionel Messi?

„Zemřel nejlepší nezpochybnitelný fotbalista všech dob, alespoň tak to musí cítit rozumní lidé,“ píše Folha de Sao Paulo.

„Tři tituly mistrů světa, 1283 gólů. Francouzský tisk jako první napsal Král Pelé. L´Equipe ho v roce 1980 zvolil Sportovcem století. Anglický tisk jako reakci na to se zeptal: Jak se píše Pelé? S písmeny GOD,“ upozorňuje Folha de Sao Paulo.

„V žádném jazyce na světe neexistují slova, která by dokázala vyjádřit jeho umění, kterým ve světě probudil zájem o fotbal jako nikdo jiný. Nikdo předtím neuměl hrát fotbal jako on. Kopal skvěle oběma nohama, hlavičkoval s otevřenýma očima. Dával góly, přihrával na ně. Hrál jako bůh, jako král.“

„Samotná debata odporuje logice. Lionel Messi se zdá být tím, kdo se přiblížil. Pelého předchůdce - kontroverzní Diego Armando Maradona - byl velkým soupeřem, ale ve skutečnosti nikdy na Pelého nedosáhl,“ tvrdí O Globo.

Brazilská média upozorňují, že 500. gól dal dva měsíce před dovršením dvaadvaceti let, čili za šest let kariéry. Jiný mimořádný střelec Romario k této hranici dospěl v jedenatřiceti.

Tisící gól dal Pelé v devětadvaceti. V brazilské lize byl nejlepším střelcem devětkrát za sebou. Za rok 1961 dal 111 branek. „A jeden krásnější než druhý,“ píše Folha de Sao Paulo.

Spisovatel Carlos Drummond de Andrade o něm napsal: „Není těžké dát tisíc gólů jako Pelé, je těžké dát gól jako Pelé.“