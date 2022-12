Nechte ho hrát, je zraněný. Čím Masopust okouzlil fotbalového krále Pelého

Je to kouzelná historka z romantických fotbalových časů.

O význačném gestu fair play. O vzájemném respektu i o začátku jednoho pevného přátelství.

Hlavní roli nesehrál pouze Pelé, byť se to nabízí. To spíš český džentlmen Josef Masopust, který si tenkrát svým chováním získal celou brazilskou veřejnost. Kde jenom začít?

Ve fotbale se tenkrát ještě nestřídalo, takže i když se někdo z hráčů zranil, musel buď trpět až do konce, nebo odstoupit a oslabit svůj tým. Právě to se ale přihodilo Pelému v úvodním utkání chilského mistrovství světa proti Československu.

„Zápas dohrával na pravém křídle a když dostal míč, přibíhal k němu zrovna Pepík Masopust. Viděl, že nemůže, odstoupil, nechal ho odehrát míč a nás nabádal, ať se zachováme stejně a neatakujeme ho,“ vybavil si jiný z tehdejších reprezentantů Josef Jelínek, který o mistrovství světa v Chile besedoval s účastníky Masopustova středoškolského fotbalového turnaje.

Pelé, který při pokusu o střelu z dálky podklouzl a natrhl si stehenní sval, zase na oplátku neútočil, balon vždy jen posunul nejblíže stojícímu spoluhráči. Neběhal, nekličkoval, nesměl.

A sám Masopust před deseti lety pro Český rozhlas vyprávěl, jak slavný Brazilec reagoval. Byl totiž v šoku. „Řekl mi: Celý fotbalový život do mě mydlí jako do štrozoku a tady jsem se setkal s něčím, co bylo nad mé chápání…“

„Od té doby mám k celé brazilské veřejnosti dobrý vztah. Hlavně oni mě za tohle gesto obdivují, protože Pelé pro ně byl a je králem,“ pokračoval Masopust, jenž později na stejném turnaji vstřelil jediný československý gól ve finále. To však Brazilci - i bez zraněného Pelého - otočili a zvítězili 3:1.

„Masopust měl fotbal v krvi jako my Brazilci,“ vzpomínal po letech Pelé. „Džentlmen, přítel a výborný fotbalista, který brilantně ovládal míč.“

Ti dva si přes půl světa posílali i dárky, párkrát se i potkali, i když na hřišti už se jim to při zápasech reprezentace už nepoštěstilo. Když Čechoslováci v červenci 1966 odehráli dva přípravné duely v Riu, v nichž dostali od Pelého tři góly, Masopust už u toho nebyl.

O čtyři roky později na mistrovství světa v Mexiku se Pelé s Československem potkal počtvrté a dalším gólem přispěl k vítězství 4:1. Byl to turnaj, na kterém získal své třetí světové zlato, což zvládl jako jediný fotbalista historie.

I v tom tkví jeho výjimečnost

„Nezkazil míč a vždycky volil to nejlepší řešení. Navíc často takové, které by nikoho nenapadlo,“ připomněl pamětník z Mexika Karol Dobiáš. „Proti Pelému jsem tehdy hrál, ale vnoučatům se tím nechlubím, ani fotky neukazuju, to by byla přece samochvála,“ dodal se svým typicky břitkým humorem.

Sestřih Pelého akcí ze zápasu proti Československu na MS 1970:

Ve čtvrtek večer, když svět rozesmutnila zpráva, že slavný Pelé zemřel, však možná i on udělal výjimku. Na fotbalového krále a dávného soupeře si jistě vzpomněl.

Podobně jako si celá řada fotbalových romantiků připomněla gesto, kterým Pelého před více než šedesáti lety okouzlil Masopust. Možná si už nyní ti dva spolu zase povídají...