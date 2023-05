Fotbalistky narazí v Lize národů na Slovinsko, Bělorusko a Bosnu a Hercegovinu

Na rozdíl od Ruska mohou v soutěžích UEFA startovat týmy spojeneckého Běloruska, k jehož vyřazení z mužské kvalifikace mistrovství Evropy 2024 vyzvala kontinentální fotbalovou unii v polovině března více než stovka poslanců Evropského parlamentu. UEFA bude situaci Běloruska projednávat na příštím zasedání výkonného výboru 28. června.

Liga národů představuje začátek nového formátu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2025, které bude hostit Švýcarsko. Soutěž rozhodne o složení jednotlivých lig před samotnou kvalifikací, jež se odehraje podobným systémem v příštím roce.

Ve skupině týmy absolvují od září do listopadu šest zápasů systémem každý s každým doma a venku. Nejlepší celky ze čtyř skupin ligy A se utkají o celkový triumf na závěrečném turnaji. Ten se bude hrát jednou za čtyři roky a dva finalisté se kvalifikují na olympijský turnaj.

Vítězové skupin ligy B postoupí přímo do ligy A, odkud naopak sestoupí poslední týmy. Týmy z druhých míst ligy B budou hrát baráž proti celkům ze třetích míst ligy A o účast v nejvyšší soutěži. Podobně budou probíhat i boje mezi ligami B a C.

V následné kvalifikaci o postup na ME 2025 budou hrát týmy opět ve třech ligách, přímo na Euro postoupí první a druhé celky z ligy A. Třetí a čtvrté týmy ligy A nastoupí v 1. kole play off proti osmi nejlepším týmům z ligy C, ve stejné fázi se střetne i šest nejlepších týmů z ligy B s dalšími šesti týmy ligy B. Ve 2. kole play off pak bude čtrnáct vítězů nalosováno do dvojic, z nichž úspěšné reprezentace postoupí na ME do Švýcarska.

UEFA rozhodla v listopadu o novém vyváženějším formátu i kvůli velkým kvalitativním rozdílům mezi ženskými reprezentacemi. V kvalifikaci na loňské mistrovství Evropy například Dánky deklasovaly Gruzii 14:0 a Španělky rozdrtily Ázerbájdžán 13:0.