Obhájí double? Fotbalistky Slavie čeká ve Vlašimi finále poháru proti Spartě

Půjde už o páté derby této sezony. Nejprve slávistky se sparťankami remizovaly 2:2, načež Sparta na Letné vyhrála 1:0. Nadstavba už ale patřila sešívaným, které vyhrály na Spartě 1:0 a doma v Edenu 2:0.

„Slavii máme momentálně co vracet, takže věřím, že se nám to povede v tomto zápase. O motivaci se ani nemusím zmiňovat, ta je vždy před derby obrovská. Teď je ale ještě o trochu větší, protože se jedná o finále poháru,“ říká kapitánka letenského týmu Eliška Sonntagová. „Ligu sice vyhrála Slavie, ale my uděláme vše pro to, aby se pohár přivezl na Spartu.“

Sparta - Slavia v pátek od 18 hodin ve Vlašimi Vstupenky lze zakoupit online na webu Ticketportalu či před zápasem na stadionu. Duel bude možné sledovat na kanále ČT sport Plus nebo na FAČR.TV.

Jenže děvčata z Letné nemají ideální formu. Z posledních šesti ligových zápasů získala pouhé tři body za tři remízy. Naposledy brala bod po duelu 1:1 se Slováckem.

Před třemi týdny skončil u týmu slovenský trenér Martin Masaryk, ale ani nový kouč Anton Mišovec, dosavadní šéftrenér dívčí akademie Sparty, tým neprobral.

„Rozhodně budeme chtít předvést lepší výkon než v posledním souboji. Finálový zápas poháru pro nás znamená strašně moc,“ tvrdí sparťanská obránkyně Aneta Pochmanová.

Slávistky však budou tuhé sousto. V nadstavbě vyhrály všechny zápasy. Z čela tabulky shlížejí s 52 body a honosným skóre 90:11. Sparta? 39 bodů a skóre 56:16.

„Ale to, že jsme vyhrály ligu, před finále poháru nic neznamená. Na poslední utkání sezony se musíme maximálně koncentrovat. Rády bychom zopakovaly double z minulého roku, snad to zvládneme,“ věří obránkyně Slavie Gabriela Šlajsová. Povede se?